Will Smith regresaría a Hollywood con Soy leyenda 2

El nombre de Will Smith se ha escuchado en todo el mundo desde la bofeteada que le dio al comediante Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar, en marzo. Su carrera actoral estuvo a punto de caer en una crisis tras no definirse algunos contratos en películas que estaría próximo a grabar, sin embargo, Smith da luz verde a sus fanáticos ya que se encontraría preparando su flamante regreso con la secuela de la película Soy Leyenda en su papel de Robert Neville. Lea aquí: Jada Pinkett Smith habla sobre alopecia y los Oscar .

La película ‘Soy leyenda’ se concentra en una época apocalíptica donde el único sobreviviente en la ciudad de Nueva York sería el personaje de Robert Neville, un virólogo que trabaja constantemente en su laboratorio para encontrar la cura que ha dañado a la humanidad, provocado por una vacuna que supuestamente curaba el cáncer. La cinta se rodó en 2007, y 15 años después, según el medio The Sun, Will Smith se estaría preparando para regresar con este personaje, pero no solo como actor, también como productor de la película.

También se rumoró que la productora de Will Smith, Westbrook Media, se asociaría con Warner Bross para esta nueva película.

“El guión se está escribiendo y menciona a su personaje (Robert Neville) y hasta ahora Will sigue vinculado al proyecto. El proyecto aún no ha sido firmado por Warner Brothers, pero no ha habido indicios de que Will esté fuera del proyecto”, comunicó The Sun.