‘Wërapara’, la película sobre indígenas trans que llega a las salas de cine

El próximo 22 de junio se estrenará en las salas de cine de Colombia ‘Wërapara’, chicas trans, un documental sobre seis mujeres trans de la comunidad indígena Embera Chami del municipio de Jardín, Antioquia.

Esta producción estuvo bajo la dirección de Claudia Fischer y llega al país después de tener un exitoso recorrido por más de 30 festivales de cine en todo el mundo. Es una historia que transcurre en el resguardo indígena Karmata Rua, desde allí Marcela, Jaima, Roxana, Alexa, Gina y Pamela narran cómo han asumido su identidad y sus luchas. Lea: Un alma por una voz: “La sirenita” (1837), de Hans Christian Andersen y otras historias de seres acuáticos

“Me siento súper bien y orgullosa, porque cuando era pequeña sentía que no tenía futuro, porque soy trans o porque soy diferente a las mujeres o a los hombres y más cuando me sentía sola, sin apoyo de mi madre un tiempo, ella me discriminó y a los 14 años conocí a Pamela, más adulta que yo, me dijo que fuera enfrentadora y berraca y desde ahí empecé a enfrentar todo y ahora tengo una mente madura”, dijo Roxana, una de las protagonistas.