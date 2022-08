Warner Bros. cancela estreno de “Batgirl” pese a millonaria producción

Warner Bros. canceló el estreno de “Batgirl” planeado para HBO Max, según una persona relacionada con la película de 90 millones de dólares que no estaba autorizada a hablar públicamente al respecto.

La decisión es muy inusual para un filme de tan alto perfil y presupuesto. Pero el estudio finalmente decidió que “Batgirl” no merecía debutar ni en streaming ni en cines, y en su lugar optó por descartar por completo la película protagonizada por la estrella de “In the Heights” (”En el barrio”) Leslie Grace como Batichica, junto a Michael Keaton (en su regreso como Batman), J.K. Simmons y Brendan Fraser. La cinta fue dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

La decisión de Warner Bros., sin ningún paralelo obvio en la historia de Hollywood, conmocionó a la industria. Cuando una película de gran presupuesto no cumple con las expectativas de un estudio, generalmente se vende o se descarta en silencio con poca fanfarria. “Batgirl”, que recibió luz verde antes de la fusión de WarnerMedia con Discovery Inc., simplemente no verá la luz del día, según informes, tras proyecciones de prueba desfavorables.

“Estamos tristes y conmocionados por la noticia. Todavía no podemos creerlo”, dijeron El Arbi y Fallah en un comunicado el miércoles. “Como directores, es fundamental que nuestro trabajo se muestre al público, y aunque la película estaba lejos de estar terminada, deseamos que los fans de todo el mundo hubieran tenido la oportunidad de ver y acoger la película final por sí mismos. Tal vez algún día lo hagan insha’Allah (si Dios quiere)”.

Los directores firmaron su declaración, publicada en Instagram, “Batgirl For Life” (Batichica de por vida).

Bajo la dirección del nuevo director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, Warner Bros. está cambiando la estrategia en los estrenos de películas y recortando costos. Bajo el anterior director ejecutivo Jason Kilar, y en parte como respuesta a la pandemia, el estudio implementó estrenos simultáneos en múltiples plataformas en 2021, lanzando películas en cines y HBO Max. Otras cintas, como “Batgirl”, se han producido únicamente para HBO Max.