¡Vuelve el Titirifestival!: Hilos de amor sostienen el teatro de títeres

No recuerdo qué vi ni qué sentí la primera vez que asistí a un espectáculo de este tipo, ni siquiera qué edad tenía, debía estar muy niña. Lo que sí recuerdo es que la última vez que fui ya era mayor de edad y experimenté una indescriptible fascinación por estos muñecos capaces de actuar e interactuar entre sí para contar y representar una historia, pero no cualquier historia.

Si no has tenido la fortuna de ser uno de sus espectadores, este año tienes una nueva oportunidad. La versión número 23 del Titirifestival se realizará del viernes 22 al sábado 30 de septiembre, con apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, el Programa Departamental de Estímulos del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Alcaldía de Cartagena y el Hotel Cartagena Plaza.

Eliécer destaca que desde su creación, el Titirifestival “está aportando al mejoramiento del tejido social y humano y al fortalecimiento de los lazos familiares, convirtiéndose de esta manera en un evento de ciudad”.

Resalta además que gracias a este luchado espacio sociocultural, los titiriteros han logrado “ser reconocidos, valorados y respetados por parte de la sociedad cartagenera, estar presentes en el lenguaje de los niños y niñas, ser aceptados por las instituciones educativas tanto públicas como privadas, ser reconocidos por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, y ser reconocidos por las universidades como elemento de valor en la pedagogía para infantes”. Lea: El Teatrino: Una bodega convertida en arte

No obstante, aún tienen metas por cumplir, como lograr ser apreciados por toda la comunidad, “pues el arte no se consume, se aprecia para poder dar un valor, ya sea tangible o intangible, y entonces ser parte de la canasta familiar”, anota el licenciado en educación artística. E insiste, dejando ver un anhelo que hoy pareciera utópico: “Aún no somos masivos, a pesar de ser muy populares. Falta masificación, faltan más titiriteros en la ciudad”.

La programación del Titirifestival estará disponible en los próximos días en la página en Facebook de Trotasueños Cartagena.