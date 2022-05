Los católicos lo relacionan con el invitado 13 de la última cena de Jesús. El capítulo 13 del Apocalipsis habla del anticristo y la bestia. Además, el mismo número hace referencia a uno de los ángeles de la muerte. El 13 no goza de buena fama. En 1907 Thomas William Lawson publicó su obra Viernes 13, acerca de un jugador ventajoso que se aprovechaba de la superstición para ganar en el mercado de valores.

Viernes. Y viernes 13. Una conjunción que para algunos es fatal. Aterra, considerado por varias culturas como un día de mala suerte. Día, para los temerosos, de tragedias, muerte, desolación. ¿Pero hay asidero real? ¿Suceden más hechos negativos este día? Para la ciencia, no. No existen evidencias. Es una fecha como cualquiera, pero el temor que genera viene de mucho atrás.

La obra reforzó el vínculo. Y las películas en las últimas décadas han aumentado el temor de quienes creen en agüeros y supersticiones. Temores que no respaldan las estadísticas, sin ignorar que viernes 13 también ha habido sucesos trágicos. “No existen datos y no existirán para confirmar que el 13 es un número de mala suerte”, dijo en una nota de LiveScience Igor Radun, del grupo de Factores Humanos de Comportamientos Seguros de la Universidad de Helsinki.

La fobia al número 13 y al viernes 13 específicamente

Se llama Triscaidecafobia según confirma la Fundación del Español Urgente, Fundeu, que indica que es el término correcto en español para la fobia al número trece.

Sinc añade que las personas que sienten un miedo irracional al viernes 13, que les obliga a modificar su comportamiento habitual, padecen friggatriscaidecafobia. La palabra proviene del griego (de la unión de “viernes”, “trece” y “miedo”) y, según datos del Centro para la Gestión del Estrés e Instituto de la Fobia (EE. UU), entre 17 y 21 millones de estadounidenses la sufren.

La Asociación para la Ciencia Psicológica de Estados Unidos afirma que esta fobia afecta incluso a la bolsa, que se ralentiza un día como hoy porque algunos agentes financieros evitan llevar a cabo transacciones importantes. También en Bollywood se posponen estrenos películas porque piensan que afectará negativamente a la taquilla. Nada de esto tiene fundamento.

No obstante, puesto que no existen estudios que relacionen la ansiedad que sufren las personas un día como hoy con los accidentes de tráfico, Igor Radun recomienda a aquellas con cuadros serios de ansiedad que permanezcan en casa y no manejen. “Lamentablemente, la mayoría de los estudios sobre el viernes 13 y el número 13 se centran únicamente en los datos estadísticos, sin establecer una relación directa entre la superstición y el comportamiento de la persona”, admite Radun.