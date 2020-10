Ese día se cumpliría un sueño viejo, un sueño madurado por los años, por la perseverancia y por el talento. Ese martes, aquel hombre llegaría a Cartagena no solo como Manuel Vega Vásquez, sino como el Rey Profesional del Acordeón del 53° Festival de la Leyenda Vallenata. Como lo que había intentando ser desde los albores de la década de los noventa, entonces se convirtió en Rey Aficionado, después la gloria se convirtió en algo esquivo. Cuatro veces consecutivas en el segundo lugar de la categoría Profesional y otras tantas como tercero hubieran menguado la constancia de cualquiera, pero no la de Manuel.

22 veces había intentado Manuel Vega convertirse en soberano del Festival de la Leyenda Vallenata.

“Este fue un Festival de la Leyenda Vallenata especial -decía Manuel, rodeado de su familia, amigos y admiradores-, lo fue lastimosamente por la pandemia, pero gracias a eso y a las redes sociales nos vieron en muchos países, miles de personas. Dios me estaba guardando este momento, para que quedara marcado en la historia. Tuve la fortuna, la oportunidad de que me vieran en muchos más países, la pandemia hizo que el Festival creciera, que se reinventara en esta oportunidad y que lo vieran más. Eso me llena de satisfacción: ser el primer rey virtual, el primer rey de Cartagena y el número 53 del Festival de la Leyenda Vallenata”.