“Mi nombre es Jorge Eliécer Martelo Vélez, nacido en la isla de San Andrés -dice casi cantando, mientras su cuerpo, su lánguido cuerpo, se balancea. Suena la campana de la iglesia tres veces, él la mira y sigue hablando-. Mi trabajo es hacer sonreír, ¡que la gente sea feliz! De edad, estoy en los 63 años, pero no tengo todavía pensión. Debería tener pensión, ¿verdad?, porque hace más de veinte años que estoy trabajando aquí. Es que aquí crecí como artista”, dice y habla de “un mínimo de la indemnización que le deben”, que le dan mensualmente y que apenas le alcanza para “medio pagar” el arriendo: “Porque pago 200 (mil pesos) de arriendo y me dan son 150, entonces tengo que salir a buscar los 50”, agrega.

Tristemente, el drama de Jorge Eliécer no es una ficción. Es una realidad que comparten cientos de artistas de Cartagena: “Muchos vivimos sin Sisbén y eso nos impide acceder a beneficios del Gobierno; tampoco tenemos salud, ni seguridad social”, explica Charles Vladimir Beltrán, líder del Movimiento de Artistas Urbanos del Centro Histórico de Cartagena, al que también pertenece “el mimo abuelo”. Llegan a viejos sin ahorros, trabajando de sol a sol para conseguir con qué comer y sin ninguna pensión. La situación del “mimo abuelo” es particular porque, muy a pesar de las seis décadas largas que lleva a cuestas, se las tiene que arreglar para ver cómo sobrevivir y cómo velar por los únicos que lo esperan en su casa: cinco perros y un gato, el único de los tres iniciales que no ha muerto. Viven en Las Delicias, un sector de La Esperanza. (Le puede interesar: [Video] El arte urbano del Centro también se quiere reactivar)

“Llegue a la hora que llegue a la casa, yo les cocino a mis perros y a mi gato, porque ellos tienen que comer”, me dice con su voz siempre aguda. “Tuve algunos romances, pero nunca me casé, por eso no tengo hijos”. Vuelve a moverse de aquí para allá, porque es artista, simplemente no puede dejar de serlo y su escenario es esta plaza en la que se desplaza tan, pero tan fácil mientras habla absolutamente seguro de cada palabra y mira fijamente a la cámara. Podría jurar que conoce este lugar de memoria.