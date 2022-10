Video: Joven del barrio El Campestre ganó un Emmy en Estados Unidos

“Desde que comencé mi carrera me comprometí a contar historias que informen, eduquen y eleven a mi audiencia. Siento una gran responsabilidad de tratar a las comunidades que cubro con dignidad y respeto. Me siento muy afortunado, emocionado y, sobre todo, honrado por este reconocimiento”, dijo el presentador.

En segundo semestre se arriesgó a presentar un programa institucional que le dio experiencia como presentador... lo que aún no sospechaba era que en ese momento estaría marcando su destino. Lea además: Una cartagenera, nominada a mejor comunicadora de los Estados Unidos

José Martínez tiene más de siete años viviendo en Estados Unidos, y al llegar a cumplir su sueño como periodista fue uno de sus retos más grandes, y como dice él, a luchar con las personas que están en su propio territorio. “Uno viene de afuera -aunque ya me siento muy local-, los hispanos llegamos a aprender, a navegar en los terrenos periodísticos que son tan complicados cuando venimos de otro país”, explicó.

Con este reportaje recién galardonado, José Martínez quiere dar a entender que ese discurso no es la verdadera cara de la ciudad. Por eso al descubrir la historia de la persona que repartió comidas en pandemia, recordó que a diferencia de Colombia en Pensilvania sí hay muchas ayudas.

“Es una cosa impresionante, aquí nadie se muere de hambre, y al que le pasa es porque no llegó a donde tenía que llegar, pero por los mismos prejuicios -por las mismas barreras del idioma- muchos hispanos no acceden a esas cosas. Hay mucha gente indocumentada que cree que si la Policía los ve los mandarán a Migración, a deportarlos, entonces este hombre logró encontrar una manera de conectar a la comunidad, de hacerlos sentir seguros haciendo su fila para buscar la comida, y luego cuando la pandemia mejoró él siguió haciendo esa labor humanitaria todos los miércoles sacando dinero de su bolsillo, sin apoyo de ninguna entidad”, dijo Martínez, quien no dudó que la forma en cómo se contó la historia lo llevó a ganar el Emmy, “aunque las otras historias que participaron también eran muy buenas, pero quizá esta fue un gancho al público”, añadió.