A través de las campañas de crowdfunding de Vaki y Kickstarter podrás aportar dinero para ayudar a financiar la producción, que se iniciará en marzo del 2022:

Si quieres aportar a través de Vaki, haz clic aquí.

Si deseas donar a través de Kickstarter, haz clic aquí.

Finalmente, el equipo de Cumbia Films agrega: "Realmente no podemos enfatizar lo importante que es tu contribución. Al respaldar a La Suprema Película, literalmente, harás realidad la producción de este proyecto; se agradece cualquier cantidad por pequeña que sea. Si no puedes contribuir, compártelo con alguien que pueda hacerlo. Cuantas más formas se tengan de correr la voz sobre esta película, más probable será que no solo se logre el objetivo de hacerla, sino que también comencemos el proceso de conectar con la audiencia y maximizar la cantidad de espectadores que la película pueda alcanzar".