[Video] Estudiantes de bandas de paz de Cartagena practican sin salir de casa

Idea de los estudiantes

Para hacer esto posible, “a todos los estudiantes se les enviaron a casa los instrumentos musicales en coordinación con la Oficina de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación, y los rectores de las instituciones educativas Belsibeth Murillo, de La Boquilla y Ómar Torres Iglesia, del Soledad Román de Núñez”, explicó el docente de música Luis Serrano.

Serrano comentó que fueron los mismos estudiantes los que idearon las campañas para redes sociales y con el apoyo de la tecnología de fácil acceso, lograron que cada uno desde casa grabara el fragmento que le correspondía en las partituras. La campaña lleva por nombre #YoMarchoEnCasa y busca motivar a los cartageneros a quedarse en casa.

“Por Facebook se les envió las partituras y una pista guía para que se montaran sobre la música, cada uno con su instrumento. Se grabaron los temas musicales ‘Tú me recordarás’, de Dimensión Latina y el boogaloo ‘I like it like that’, de Pete Rodríguez”, relató el docente.

Luego de grabar sus intervenciones musicales y las coreografías que cada uno haría, los estudiantes enviaron por Whatsapp sus fragmentos de video al profesor, quien con una aplicación móvil, editó el video clip para las redes sociales de las escuelas.