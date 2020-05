[Video] Baila champeta y ayuda a Barú en la crisis por COVID - 19

v6p2vh

“Nosotras les extendemos una invitación a que suban una foto o un video bailando champeta con el hashtag #Champetasolidariachallenge para que hagan donaciones para nuestra comunidad”, continúa la grabación donde aparecen las tres jóvenes de Barú, en el que recalcan que, en pleno siglo XXI, en su pueblo aún falta mucho desarrollo. “Nuestro pueblo no cuenta con un puesto de salud que atienda las emergencias sociales que están por venir, nuestro pueblo no cuenta con un sistema de agua potable, y como las vías de acceso están cerradas no tenemos fuente de ingreso y como la principal fuente de ingreso es el turismo, nuestro pueblo cuenta con sus donaciones”, señalan para luego dar paso a la coreografía del #Champetasolidariachallenge. En esta emergencia social el pueblo de Barú ha recibido apoyo y ayuda a través de la Asociación de Vecinos de Barú, que ha llevado mercados a las cerca de mil viviendas que hay en ese corregimiento insular. Quienes deseen sumarse a esta causa pueden realizar aportes en linea a través https://vki.co/1584903228331 y a través de la cuenta de Davivienda 057000054007- NIT 900631859 - 1. a nombre de la Asociación de Vecinos de Barú.