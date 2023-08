Video: Axell, el cartagenero que podría llegar a ser como Stephen Hawking

Axell es un niño cartagenero de once años. Vive en un barrio militar, por el oficio de su papá, acompañado de sus padres y su hermano menor, Allan. Se diferencia del resto de los niños desde el saludo. Con la espalda recta, estrecha la mano y se presenta. Suele usar trajes elegantes, que van muy bien con su cabello a mitad de espalda. Hablamos por un rato largo y me contó que si se ganara una lotería de mil millones de pesos colombianos, no dudaría ni un segundo en invertirlos, sin embargo, primero citó a Jorge Washington y con él, la analogía de las monedas: “si tú ganas seis monedas y aprendes a gastar sólo cuatro, ahorras dos y cuando tengas suficientes, estudias formas de poner el dinero a trabajar y listo”.

Asimismo, se considera una persona ecologista, por lo que lee mucho sobre medioambiente. “Estamos en la era de la ebullición climática”, asegura, mientras mueve sus manos de un lado a otro intentando dimensionar los efectos que tiene sobre el planeta. Las palabras que salen de su boca de manera descontrolada van tejidas de tal forma que está en la capacidad de moverse entre dos temas contrarios con naturalidad. Nada le queda grande, para cada pregunta hay una respuesta, una explicación lógica que permita darle orden a sus cientos de ideas. Describe a Cartagena de manera muy especial: “es una ciudad que ha nacido del dolor, pero esto no le quita su hermosura, su cultura y su historia”.

Un mágico descubrimiento

La revelación se dio durante una salida a Barranquilla. La familia se encontraba en un reconocido centro comercial y al ingresar por la entrada principal caminaron sobre una alfombra. Axell, de un año y seis meses, dijo: mamá, ahí dice bien-ve-ni-dos. “Yo no sabía qué hacer, mi hijo de un año sabía leer y nadie le había enseñado”, recuerda Luz Galvez.

Desde muy pequeño, Axell se destacó por mantener conversaciones largas sobre temas que comúnmente no llaman la atención de los niños y niñas. Mientras sus compañeros del colegio jugaban en sus casas, él prefería leer artículos que le proporcionaran información relevante sobre economía, tecnología, política y medioambiente. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), a la edad en la que Axell leyó una palabra por primera vez, los bebés apenas empiezan a articular palabras básicas, ya que se encuentran en una etapa del desarrollo cerebral en la que están aprendiendo a hacer cosas como señalar una parte del cuerpo, reconocer objetos cotidianos y ayudar a desvestirse.

“Como mamá y psicóloga, yo sabía que mi hijo tenía algo diferente, pero no quería caer en lo que caen muchas mamás de pensar que sus hijos son los mejores y ya”, dijo Luz. La segunda confirmación vendría con las dos promociones de curso en el colegio, llegando a cursar octavo grado con tan sólo once años y habiendo ocupado el primer puesto entre más de doscientos alumnos, en un examen que realizó en un abrir y cerrar los ojos. Axell acostumbra a hablar en tercera persona, a ratos se le escucha decir: “es que a los niños no les gusta leer sobre...”, luego es consciente de sus escasos once años y dice: “no sé por qué digo eso si yo también soy un niño”.