Vidas pasadas: el agridulce de los amores que no pudieron ser

La historia que nos cuenta la película gira en torno a Nora, quien no todo el tiempo se llamó así, de hecho, tiene una vida pasada en la que solía llamarse Nae Young y vivía en Corea, su país natal. Pero tras una decisión familiar, migraron hasta Canadá, en búsqueda de mejores oportunidades. Para ella no fue una trágica decisión, pues dejó claro desde su infancia que quería ser una gran escritora y ganar un Premio Nobel, cosa que en su país se le dificultaba, ya que nadie había ganado uno.

Otros doce años más tarde es cuando comienza a desarrollarse la película. Nora tiene 36 años y es una mujer casada. Se conoció con un americano que la ama, y que también es escritor. Ella aprendió a hablar su lenguaje, a ser tan americana como él, y difícilmente saca a colación su cultura, se le resbalan de las manos sus costumbres, su esencia y quien fue en una vida pasada.

En esta película, la locación juega un papel fundamental, las ciudades representan las decisiones tomadas por Nora, y cómo ella intenta adaptarse a cada entorno. Además de los cuidadosos diálogos, haciendo justicia a la merecida nominación que pudo llevarla a obtener la estatuilla dorada de la Academia por ‘Mejor guion original’.

Nora camina por las calles de una ciudad que ve lejos de conocer por completo, que no le pertenece, y difícilmente podría sentirla como suya, pues no es su gente, sus cuadras o su barrio lo que la rodean. A esa edad no ha logrado obtener el Nobel de Literatura, y su proyecto de vida no resultó siendo el que planificó de niña. Con el paso de los años se fue dando cuenta de lo dura que es la vida, y fue cambiando. Pero no todo es negativo, porque su vida no le desagrada, en el camino fue encontrando otros intereses y nuevas pasiones. Lea: La gala de los Óscar 2024 fue vista por más de 19 millones de espectadores

Logra verse por casualidad con Hae Sung, quien estuvo unos días en la ciudad, logrando una secuencia sin precedentes. En las escenas se ve reflejada la incomodidad y el nerviosismo de un encuentro luego de tanto tiempo. Muchos de estos fragmentos fueron grabados en planos generales, algo muy extraño, ya que las escenas íntimas casi siempre se logran con planos más cerrados, pero aquí consiguen transmitir desde la generalidad.