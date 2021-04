El destacado músico Víctor ‘el Nene’ del Real se suma a la larga lista de personas que se han contagiado en Cartagena con el nuevo coronavirus (60.640 casos, hasta el domingo).

Ayer, El Universal conoció, a través de un mensaje en nuestras redes sociales, que el prodigioso artista dio positivo a la prueba de COVID- 19 y, en el mismo mensaje, se “denunciaba” que, al parecer su EPS no le estaba prestando la atención médica necesaria en estos casos.

Al comunicarnos con su familia, su esposa, Lili Barreto, confirmó que ‘el Nene’ sí tiene la enfermedad y añadió, efectivamente, que no ha recibido atención médica por parte la EPS a la que está afiliado. Sin embargo, la compañera del músico detalló que él sí está siendo atendido por médicos, pero de forma particular.

“Desde el primer momento en que nos comunicamos con la EPS no obtuvimos respuestas. Solo después nos llamaron para decirnos que había la posibilidad de realizar la prueba a partir del 12 de abril”, contó Lili, añadiendo que su esposo se encuentra enfermo desde el pasado martes 6 de abril. Al no tener respuestas oportunas de la EPS, sus allegados decidieron no quedarse de brazos cruzados y buscaron que ‘el Nene’ fuese atendido de forma particular.

Los médicos le recomendaron atención domiciliaria, por lo que recibe tratamiento en su residencia.

“Lo están atendiendo sus médicos particulares. Se encuentra bien, gracias a Dios. Ayer (domingo) se realizó una placa de tórax y hoy (lunes) vienen a verlo médicos de atención domiciliaria y, bueno, ya está mejor. Está aislado en su habitación, igual que yo, que también di positivo para coronavirus. Quisiera resaltar al servicio de la Ami (Asistencia Médica Inmediata), porque su atención ha sido excelente. Ellos se han portado súper”, sostuvo Lili, precisando que su estado de salud es bueno.

Víctor ‘el Nene’ del Real celebró sus 67 años en julio 2020, en compañía de sus familiares más cercanos, cumpliendo con las medidas de bioseguridad por la entonces naciente pandemia del coronavirus, que hoy le ha tocado padecer.

Es considerado como protagonista fundamental en la época de oro de las orquestas cartageneras que lograron reconocimiento internacional y posicionaron a grandes artistas. Amigos y familiares le han enviado mensajes de apoyo al conocer que padece COVID - 19.