Variel Sánchez habla sobre su nueva película ‘El rey de la montaña’

"¿Qué me atrae del personaje? Bueno, primero su carga emocional y su carga física. Me parece un reto maravilloso. Camilo Vega, que es un gran director, quería que este personaje tuviera una parálisis facial, un problema lumbar y un problema respiratorio importante. Eso para mí fue un reto bastante fuerte y maravilloso para mi carrera", explica Variel.

El proceso de rodaje de 'El rey de la montaña' fue un desafío intenso para Sánchez, ya que debía interpretar a Joaquín, quien experimenta una dificultad respiratoria significativa. El actor pasó largas horas en una silla de ruedas, grabando escenas mientras hiperventilaba, lo que supuso una gran demanda física y emocional.

“Grabar todo el tiempo hiperventilado fue difícil, al igual que pasar tantas horas sentado en la silla de ruedas. Pero me atrajo la humanidad de este personaje. Este papel me deja mucho agradecimiento. Todos los días me levanto y lo primero que hago es saludar a mi pierna izquierda y a mi pierna derecha, decirles lo mucho que las amo y lo agradecido que estoy con que me permitan dar tantos pasos al día”.

Y, además, hace una confesión: “Tengo que confesarles que fui creando el personaje a medida que me fui sentando en la silla, a medida que fui entendiendo mi cuerpo, mi cara, mi boca y mis reflejos. Los reflejos del ser humano son reflejos de las piernas, de los brazos y fue un momento muy especial. Me preparé sentándome, viéndolo con Camilo, viéndolo al espejo con Andrea Gómez, con Sebastián, con mi hija y con todos los que estuvieron presentes en la película. Durante el día de rodaje lo fuimos construyendo porque una cosa era en un cuarto en la silla y otra cosa ya es en la calle con la empujada, con los extras, con el personal de apoyo, con las cámaras y los tiros de cámara. Fue una experiencia de cinco semanas bien interesante. Fue muy linda y una experiencia muy enriquecedora para mí”.

La película fue dirigida por Camilo Vega, con quien Sánchez había trabajado previamente en la exitosa serie 'La Niña'. La colaboración entre el director y el actor fue fructífera, y Sánchez elogió al elenco, que incluía a Andrea Gómez y Matías en roles destacados, así como a un grupo de jóvenes actores llenos de pasión y ambición.