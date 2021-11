Lowe León insinuó que bebé de Andrea Valdiri no sería su hija

“Ninguna literatura ha sido, en el curso de su historia, menos nacionalista ni más universal que la francesa, y dudo que haya otra que, en todas sus etapas históricas, haya servido más efectivamente de contrapeso al poder, a todos los poderes, como aquella que ha enriquecido a la humanidad con las plumas de Moliere, de Pascal, de Diderot, de Michelet, de Proust, de Céline, de Antonin Artaud y tantos otros”.

Al encontrar estas revelaciones de Vargas Llosa en su libro ‘Diccionario del amante de América Latina’ (Paidós, 2005), veo que el escritor ha sido coherente con su búsqueda personal como creador incesante y estudioso de la literatura clásica francesa, una de sus grandes pasiones que lo han permeado en su percepción del mundo.

El deseo cumplido

Algo más que una generosidad es esta distinción que recibe Vargas Llosa.

Al oficializarse su designación como miembro de la Academia Francesa, Vargas Llosa ha expresado a la agencia EFE:

“Agradezco muchísimo a los académicos que hayan tenido esa generosidad conmigo”, y ha recordado que en los años que vivió e París “ me hice escritor”.

“Creo que muchas de las cosas que he practicado en literatura venían de la influencia de Flaubert, a quien he leído y releído y releo todavía de tanto en tanto, con gran admiración y como un discípulo esforzado de él”. Lea también: Nobel de Literatura confiesa que fue abusado sexualmente por un sacerdote.

Vargas Llosa es un ejemplo disciplina espartana, no solo como lector y descifrador de realidades, sino como escritor. No hay un día en que no lea o escriba. Ahora tendrá otra oportunidad como académico de la cultura francesa de mirar el mundo con la herencia de Flaubert o Proust.

Leer a Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936), Premio Nobel de Literatura 2010, es el gran autor de ‘La ciudad y los perros’ que ganó el Premio de la Crítica Española y el Biblioteca Breve. Luego, publicó ‘La casa verde’, que logró el reconocimiento unánime de la crítica. A ella siguieron ‘Conversación en la catedral’ (1969) y ‘Pantaleón y las visitadoras (1977)’. ‘La guerra del fin del mundo’, que iniciaría una nueva etapa en su estilo y que significaría su primera obra histórica. ‘La fiesta del chivo’ (2000), es una de sus grandes novelas sobre el dictador dominicano Rafael Trujillo.

En marzo de 1993 obtuvo la nacionalidad española. En 1994 fue nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año ganó el Premio Miguel de Cervantes. Posteriormente, fue reconocido doctor honoris causa en numerosas universidades. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas.