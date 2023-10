Valentino Cortázar, la secreta pasión de un artista

Valentino Cortázar, artista colombiano de origen vasco, sacó de su gabinete una carpeta de dibujos que nos devolvió a una lejana puesta de sol. Su nombre emergió al atardecer frente al mar de Cadaqués, cuando el artista Salvador Dalí al ver sus pinturas como caleidoscopios que alumbraban los espejos del agua, dijo: “¡Tú eres un valiente!”.

El joven artista Álvaro Julio Cortázar Castañeda, nacido en Bogotá el 8 de septiembre de 1949, decidió aquel atardecer empezar a llamarse Valentino Cortázar y no Álvaro Julio Cortázar en recuerdo de Dalí. “Empecé a pintar desde que era un niño de cinco años”, me cuenta Valentino. “Estudié con los Hermanos Maristas en el Instituto del Carmen en Bogotá. Mis abuelos tenían una gran pinacoteca, entre las pinturas recuerdo las obras paisajísticas de Andrés Campuzano. Eran amantes del arte y poseían una gran biblioteca. En la finca, los abuelos tenían una frutera y un trapiche. Entre mis antepasados tuve doradores de altares de iglesias de Bogotá. Mis padres descubrieron mi vocación artística y dijeron: ‘No le vamos a quitar lo que no le podemos dar’. Gracias a la generosidad de mis padres vine a Cartagena en los años setenta”. Lea aquí: Ya está en las librerías ‘Le dedico mi silencio’ el libro de Vargas Llosa

Desde Cartagena viajó a Europa a bordo del trasatlántico Rossini, con destino a Génova. Conoció Venezuela, Curazao, Tenerife, Barcelona, Chipre, Atenas, llegó a Haifa y allí se quedó un año, “estudiando y trabajando en los Kibutz de Israel”. Vio a Marc Chagall trabajando los vitrales en el Parlamento de Jerusalén. En 1971 vivió en Yerápetra, en la Isla de Creta, pueblo de pescadores, y sintió el embrujo de la luz y la calidez humana como un llamado de su “despertar artístico”. Su peregrinaje siguió a Turquía, Yugoslavia, Italia, Austria, Alemania y Holanda. Hizo sus primeros contactos académicos en Londres en 1972 y de allí viajó a Madrid en 1973. Quedó hipnotizado por la belleza de la Isla de Ibiza, meca del arte de los años setenta, donde instaura su primer taller.

Encuentro con Dalí

La casa de Salvador Dalí en Cadaqués estaba frente a una cortina densa de árboles, y al fondo se escuchaba el rugido ronco del mar que era de un azul cobalto. El joven Álvaro Julio Cortázar, hoy Valentino Cortázar, golpeó a la puerta del genio español. Rosa, la empleada de la casa, abrió la puerta. Ella y su hermana habían venido desde Boyacá traídas a España por la familia diplomática de Alejandro Obregón, y terminaron trabajando en la casa de Dalí. Conocerlo ha sido para el artista colombiano una de las experiencias más bellas y transformadoras de su vida, porque desde aquel encuentro empezó a llamarse Valentino Cortázar.

“Dalí debía tener 69 o 70 años, y yo era un muchacho de 20 años. Conservo algunas imágenes de aquel encuentro con este genio adorado y encantador. Me sorprendió recorrer su casa tan parecida a él, con un oso disecado, su colección de bastones y su colección de caleidoscopios, su pareja de tigres domesticados que había traído del Amazonas, Colombia, que las hermanas boyacenses que trabajaban para él paseaban a la orilla del mar con una cadenita, como si se tratara de unos gatos salvajes. Las muchachas eran de una belleza indígena. Y la casa fluía en un ambiente conmovedoramente surrealista.