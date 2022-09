Usos de la coma: no, no sirve para “respirar” y te contamos por qué

Sí, leíste bien el título: la coma no “sirve para respirar”. Sé que seguro lo escuchaste incontables veces en el colegio y algunas más en la universidad, pero no... Su función no es la de marcar pausas para que la gente respire mientras lea, tiene otras funciones muy específicas.

5. Remplaza el verbo. La RAE dice que se escribe coma para separar el sujeto de los complementos verbales cuando el verbo está elidido por haber sido mencionado con anterioridad o estar sobrentendido.

Ejemplos:

-Su hijo mayor es rubio; el pequeño, moreno.

-Los que no tengan invitación, por aquella puerta.

-Nueve por tres, veintisiete.

6. Distingue entre sentidos posibles de un mismo enunciado. La RAE explica: “Una misma secuencia de palabras puede tener varios significados dependiendo de cómo esté puntuada: Me he vestido, como me indicaron (me indicaron que me vistiera) / Me he vestido como me indicaron (me indicaron cómo debía vestirme)”.