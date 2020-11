Una pluma brillante, exquisita, partió al cielo y nos dejó un dolor infinito, esos dolores que permanecen por siempre en nuestros corazones.

Duele una partida así de un compositor humilde sencillo, que se ganó su puesto en el folclor a pulso, con esfuerzo, trabajo, disciplina, pero eso si con un talento único.

Si porque Romualdo Brito exhibía un talento en cada verso, en casa estrofa, en cada melodía.

Me conmovió su partida. Se me arrugó el alma. Era uno de mis compositores favoritos. Romualdo compuso una canción, yo dirigía que es la mejor, dedicada a los padres, a los viejos, lo más lindo que en el mundo hay.

Todavía recuerdo sus palabras: “Esta canción es lo mejor que he hecho, lo que más me gusta, que son ‘Mis Viejos’, no se si es lo que más me ha pegado, lo más lindo del mundo que son mis viejos, de ahí pa allá lo demás es invento”.

Esa frase retumba en mi mente desde que se la escuché decir al maestro, porque en verdad lo mas lindo del mundo son los padres.

Y esa canción se escucha los 365 días del años y ahora más con su partida. Es un legado único que como siempre suele suceder en este vida cuando la persona fallece es que se le dan los reconocimientos. Yo sé los di antes porque siempre en mi Facebook ponía su canción y ponderada su pluma para con ese homenaje a las dos personas que nos dieron la vida. Y él se emocionaba cantando su canción favorita.

Romualdo compuso más de 1.000 canciones pero ‘Mis Viejos’ es y será la canción de siempre, inmortal.

Duro golpe

El folclor colombiano perdió una gran pluma. El maestro Romualdo Brito era un compositor costumbrista, con una pluma muy exquisita, que se elevaba al cielo para decir tantas verdaderas, veces en forma jocosa.

Los cimientos del folclor colombiano se estremecieron la mañana de este viernes con la inesperada muerte del compositor guajiro, de 67 años.

Que fatal noticia. Ronaldo fue uno de los más grandes compositores de la música vallenata. Su legado permanecerá perennemente y cabalgará erguido entre los más grandes del folclor.

Tenía 67 años, falleció en un accidente de tránsito en el departamento del Cesar.

Brito López se movilizaba en el vehículo de placas JCW-407, color blanco, a la altura del corregimiento de San Roque cuando perdió el control y cayó a una profunda cuneta.

El artista se desplazaba en compañía de su hijo y cuñado quienes, sufrieron fracturas y golpes en el cuerpo.

Una anécdota

Brito se reía cuando alguien le preguntaba donde nació. “Yo nací en un pueblo que no está en el mapa de la Guajira, llamado Treinta Tomarrazón, corregimiento de Riohacha”.

Los mejores cantantes se peleaban sus canciones. Y contrario a otros compositores, nunca llegó de relleno. Su tema pegaba porque llegaba untado de pueblo, de costumbres, de vivencias y cada estrofa llevaba su mensaje.

Todas las canciones que Diomedes Diaz, Poncho Zuleta, Silvestre Dangond, Jorge Oñate, Otto Serge, Los embajadores del vallenato, Beto Zabaleta, Silvestre Dangond, Martin Elías, entre otros interpretes que le grabaron, pegaron y hoy son hoy una verdadera obra de arte plasmada con su pluma versada, enamoradora y jocosa.

Así es la Vida, Esposa Mía, Yo soy el indio, Amaneceres del Valle, Eso no es na, Parranda ron y mujer, Ni amigos ni novio, Llegó tu marido, Ponte Chévere, Mujereando, La Difunta y tantos temas inmortales que enamoraron a sus fans.

Que dolor. A quienes nos gusta el vallenato estamos dolidos con la muerte inesperada de Brito.

Ese maestro sencillo que a cada tema le tenía su explicación como cuando compuso a La Difunta. “Yo sé la dedique a Emiliano Zuleta y él sabe porqué”, dijo en su momento.

Se fue un grande, una pluma inteligente se va elevando al cielo para llenar ahora de poesía el mundo de Dios.

Hasta siempre maestro.