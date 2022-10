Una caribeña entre las 100 personas afro más influyentes del mundo

No cabe duda de que soy amante de la comunicación, por ser el entorno en donde todo sucede, y es así como entendí que el proceso de liderazgo que he venido adelantando en términos de fortalecer los procesos territoriales y, sobre todo, que el gran aporte es entender la comunicación desde lo simbólico y lo estructural en lo político, y cómo esos elementos pueden movilizar agendas de la población afrocolombiana, negras y palenqueras, entonces en ese sentido estos 14 años de trabajo han significado justamente fortalecer el valor de lo simbólico amarrado con las acciones estructurales que uno pueda trabajar desde la política y cada uno de los espacios donde he estado.

Realmente soy funcionaria pública, y el reconocimiento a términos de criterios, son criterios que realizan otras personas entonces no sabría exactamente cuáles fueron los criterios ni de postulación y selección. Me enteré cuando me llegó una notificación, que fue quedar entre las personas más influyentes en la diáspora afro en el mundo o global, pero creería que todo lo anteriormente mencionado podría hacer aporte de eso, o reconocimiento de eso y el año pasado entré como miembro científico del Comité Internacional del proyecto de las personas esclavizadas de la Unesco, lo que significó para Colombia tener por primera vez a una mujer menor de 40 años en ese comité que no es científica sino que es comunicadora social y politóloga, entonces eso tiene una significación de cómo narrarse desde Colombia en ese reconocimiento de la diversidad afrocolombiana.

¿Cuál fue el detonante de estas iniciativas?

Lo que pasa es que la negritud no se quita... entonces realmente el detonante ha sido nacer como mujer negra en un pueblo como Berrugas, Sucre, donde el agua hasta el día de hoy no es potable, donde la luz sigue siendo un servicio deficiente, donde no hay un servicio de salud o una ambulancia para atender a más de 10 mil personas, entonces cuando se nace en un contexto como este y luego creces, entiendes que este contexto se repite como “La isla encallada” que los escritores del gran Caribe mencionan siempre. Te das cuenta que no es coincidencia por algún otro elemento, sino que la negritud te atraviesa, como cuando naces en un territorio como Berrugas, te crías ahí con un entorno de conflicto y de violencia y luego te enteras o entiendes el contexto analítico donde no es coincidencial que los territorios negros sean los de mayor víctimas de violencia, que los territorios afro es donde mayor se repite, todo el tema con las exclusiones de los servicios públicos y demás... creo que ese fue el primer elemento que me llevó a trabajar temas de cultura y temas afrodescendientes. Vivirlo en carne propia. Por eso se decía que la negritud como que no es opcional, la negritud está y más allá del reconocimiento -o autoreconocimiento -, la negritud atraviesa la vida. Claro, con algunas o muchas posibilidades de decidir si te dedicas o no a defender el sistema, porque también hay otras opciones de vida que son muy válidas.

¿Cómo saliste de esa violencia territorial que te tocó desde niña?

Realmente no he salido porque mi familia sigue ahí y el hecho de que yo esté ocupando ciertos cargos no implica que el territorio haya cambiado al 100 por ciento, hay unas dinámicas de exclusión y pues eso siempre me va a seguir tocando aunque yo no vaya todos los días, pero te diría que de alguna u otra manera, Andreiza ha estado en estos espacios de decisión, reconocimientos y demás, gracias a la educación y al esfuerzo de mis padres, de la familia... La educación, digamos, sin entenderla desde ese idílico de que con los estudios va a superarse porque no es cierto, pero sí es ese ejercicio como de ascenso social, significativo, porque ha estado acompañado de la familia, de redes de apoyo, pero de mucho rigor personal y colectivo.