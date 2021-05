Y no lo hizo. Inició un proceso de escritura que dio como resultado ‘Bitácora del naufragio’, sobre ese Titanic que es la humanidad que no se detuvo al ver el iceberg que ya golpeó y el desastre no tiene marcha atrás.

Lo había anticipado en varios de sus textos, como en ‘El libro de las revelaciones’, que solo la carátula era más que premonitoria, así como en ‘El diario del fin del mundo’, su saga juvenil y su incursión en la novela gráfica y el cómic. Aunque había afirmado, tiempo atrás, que se alejaba de la narrativa, sus lectores esperaban que Mario Mendoza se manifestara sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo, sobre lo que había anticipado en reiteradas ocasiones, ahora no podía guardar silencio.

“Yo pensé que no iba a escribir prosa en mucho tiempo, que no iba a volver a escribir literatura. Tenía claro que ficción y una novela para mí era prácticamente imposible, pero las circunstancias de hace un año fueron tremendas, las primeras cuarentenas y las noticias de una pandemia en el mundo me implicaba un cuestionamiento muy profundo porque yo venía hablando de esto desde tiempo atrás”, comentó el autor de novelas como ‘Satanás’. Mendoza asegura que se anticipó al desastre sencillamente al leer lo que estaba ocurriendo, con los informes de la Organización Mundial de la Salud donde ya hablaban del patógeno X.

“Así, cuando entró la noticia, se cumplió todo lo que venía anticipando, y no sabía qué tantos escritores llevarían un diario en medio de la pandemia, y solo había visto el libro de Andrés Solano ‘Los días de la fiebre’”, continuó Mario Mendoza.

Y agregó: “Empecé a escribir sobre lo que iba sucediendo sin la seguridad si lo publicaría o no, pero lo trabajé y al final del año me dí cuenta que no habían muchos literarios sobre el tema”. El resultado es un diario al que ha llamado ‘Bitácora del naufragio’.