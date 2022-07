Una Biblioteca del Futuro para la confianza mutua entre generaciones

Parte de este proyecto es la invitación cada año a un autor a escribir un texto que no se editará y no se leerá hasta 2114, cuando “se imprimirá en papel hecho del bosque que hemos plantado y que está creciendo y creciendo”, precisa.

Hovind asegura estar muy contenta de formar parte del proceso y asegura que incluso no tiene curiosidad por el manuscrito.

“Ser parte de este ritual anual es cada vez más importante para mí, pero también para muchas otras personas, porque es realmente un acto de optimismo”, afirma, y asegura que quizás también para muchos autores la parte más importante de este proyecto es de hecho este paseo al bosque.

A Hovind no le preocupa no presenciar la culminación del proyecto en 2114 y no teme la posibilidad de que reste inacabado, porque ha decidido, según dice, “confiar en la generación que viene”.

“Si no empezamos ahora este tipo de proyecto, no habrá proyecto que cumplir. Se trata también de que la generación futura confíe en nosotros y en que realmente nos preocupamos por su futuro. Es una cuestión de confianza mutua”, afirma.