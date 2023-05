¿Un periodista que no consume literatura es un buen periodista?

Los periodistas han de ser consumidores prémium de literatura, siempre pensé, pero me equivoqué. Cuando tuve mi primer trabajo como periodista y cumplí el sueño de asistir a diario a una sala de redacción, confieso que me decepcionó la poca popularidad que tenían los libros en los cubículos de cada redactor.

¿Un gran valor? Salcedo Ramos considera que una de las herramientas esenciales del periodista es la escritura. “Me pregunto cómo alguien que no lee puede puede darles a los lectores una escritura idónea, en la que haya un buen uso del lenguaje y un conocimiento mínimo de la cultura universal. Siempre he dicho que el buen periodismo consiste en administrar la ignorancia —todos somos ignorantes en diversas materias de la vida—, y alguien que no lee se verá en aprietos para lograr esto”, establece.

El reconocido cronista Alberto Salcedo Ramos piensa que un periodista no está obligado a ser literato. “Lo que sí sería deseable es que leyera a maestros en el oficio de escribir, sin duda, pero que también se procurara buenas lecturas de historia, de política, de ciencias. Leer es importante pero hay que desacralizar los libros. Al que no lee no hay que llamarle bruto, ni negligente, ni considerarlo ciudadano de menor categoría. Ojalá esa persona se encontrara con los libros y descubriera que los libros nos enriquecen. Una persona que no lee suele ser necia. Anda por la vida dando respuestas afirmativas. La ignorancia es atrevida, se dice. Una persona que lee aprende a dudar y a hacer preguntas. Esto tiene un gran valor para el periodismo”, expone.

Es una enfermedad nacional

Roberto Pombo, exdirector de El Tiempo, concibe que es un problema netamente contextual. “Lo que sí es un hecho es que el bajo nivel de lectura es una enfermedad nacional y en esa medida afecta también al periodismo. Indudablemente un periodista que lee literatura tiene más herramientas que uno que no lo hace. La literatura, la escritura, es una herramienta fundamental en el oficio periodístico, por lo cual quien lee tiene más elementos que quien no lo hace, y eso se nota en el resultado final de su trabajo”.

En una lógica similar se adhiere Laura Ardila, columnista de El Espectador, quien expone que las bajas estadísticas de lectura en las salas de redacción son muy graves. “Trabajamos con la palabra y pues de la literatura la aprendemos, la degustamos, la conocemos. A través de los libros se cultiva un buen periodista; no obstante, esto no puede ser impositivo y el amor por la literatura viene desde la crianza y el primer hogar. Esto es un llamado a los padres”, indica.

Y resalta: “Puede que también las facultades de periodismo no estén despertando inquietudes intelectuales y literarias. En síntesis, yo considero que no solo un periodista que consume literatura es mejor que uno que no lo hace, sino que en general un ser humano que lee es mejor que uno que no lo hace. La prosa enriquece el oficio, nos conecta con mundos insospechados y desarrolla la imaginación y la curiosidad. Por eso siempre recomiendo cultivar ese romance con la literatura”.

¿La rutina laboral es el problema?

Los otrora románticos horarios laborales de las salas de redacción, especialmente de medios impresos, ahora para muchos les resulta extenuantes, un lastre para leer literatura, hacer ejercicio o ir al cine. Sin embargo, para Laura Ardila, aunque las altas cargas deterioren la calidad de vida en cuanto disminuye el tiempo libre, no le parece una excusa válida para no leer.

“Yo creo que el periodismo es un oficio especial que nos obliga a ser testigos privilegiados de lo que ocurre en el mundo para luego contárselo a los demás, por lo que no se rige por horarios de oficina de 9 a 12 y de 2 a 5. Tomás Eloy Martínez decía que nuestro oficio no es una camisa que uno se pone y se quita al final del día y en ese sentido uno entiende las largas jornadas laborales; no obstante, una cosa es eso y otra la explotación laboral y los malos salarios que ofrecen muchos medios y empresas que deberían revaluar estas condiciones rutinarias y económicas. La pandemia nos enseñó que el teletrabajo ayuda a alivianar muchos procesos”, establece.

Salcedo Ramos se remite a Ben Bradlee, el mítico editor de The Washington Post, quien vivía prácticamente en la sede de su periódico, pues tenía un trabajo muy arduo, pero se las arreglaba siempre para leer mucho porque entendía que leer es un deber para entender el mundo. “No creo que haya que achacarles a los medios la responsabilidad de que muchos periodistas no lean. El que no quiere leer no leerá ni si tiene dos ni si tiene treinta horas libres”, dispara.