“En el pueblo mío hay un tipo que dice que el pobre debería nacer muerto. - le dije: no, hombe, Maicol; no seas así. El pobre sí debería nacer, pero con plata, lo que pasa es que hay gente, como el caso mío, que no solamente hay pobreza sino la “feésa”, porque yo nací pobre y maluco. Me contó mi papá que cuando yo nací mi mamá no podía creer que esa cosa salió de su vientre. A mí el doctor no me dio una nalgada pa’ que llorara, le dio tres cachetadas a mi mamá y le dijo: ‘cómo vas a parir una porquería de esa’”, fue uno de los chistes de Compae Liba.

Por su parte, Luis Carlos Betancourt, quien además de cómico es director de la Fundación Máscaras, dio un mensaje de aliento para la ciudadanía en estos tiempos de pandemia: “Aquí, en Cartagena, la gente ríe con esperanza. Y de esta salimos porque tenemos la fe de que estaremos vivos pa’ seguir en la lucha, así que la ‘Fiesta de las palabras’ no es más que un espacio que nos brinda esa calma para darle sentido a nuestras vidas”.