Jorge Giraldo.

‘Cómo como, cómo canto’

“Para mí haber ganado la convocatoria tiene un significado muy grande, porque es la tercera vez que participaba en los últimos 4 o 5 años y siempre quedaba entre los finalistas (pero no ganaba). Una vez perdí por 5 puntos y nunca me amilané, no lloré, no le echaba las culpas a otros, lo que decía era que el año siguiente me presentaba de nuevo. Efectivamente, este año, gracias a Dios, al jurado le gustó bastante mi propuesta. Fue un triunfo bastante significativo para mí, porque es como entrar a las grandes ligas”, relata el periodista y gestor cultural Juan Carlos Díaz. “En esta oportunidad presenté un proyecto que se llama ‘Cómo como, cómo canto’; es un maridaje, es una simbiosis, un diálogo intergeneracional entre la música y la gastronomía. Detrás de una parranda vallenata, por ejemplo, hay un sancocho; detrás de un fandango hay una carne asada; detrás de la champeta hay un sinnúmero de comidas; detrás de la música de viento de porro de la Sabana siempre hay un mote de queso. Es decir, siempre hay un vínculo indisoluble entre música y gastronomía.

“Lo que queremos es hacer un diálogo intergeneracional, con la tradición pero también los nuevos formatos”, explica sobre este proyecto. El equipo del programa que contará con 15 capítulos de 24 minutos, está conformado “por gente experimentada y por gente joven”, detalla. “Estamos en la etapa de preproducción, creemos que entramos en rodaje y producción después de mitad de septiembre, vamos a trabajar en varios departamentos: en Cartagena, Palenque y San Jacinto (Bolívar); Planeta Rica y Montería; (Córdoba); Sabanalarga y Barranquilla (Atlántico); y Santa Marta (Magdalena), vamos a cubrir buena parte de la Costa, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad por la pandemia”, precisa.