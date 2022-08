Tres escritores colombianos que fueron condenados a muerte

Recuerdo que mi padre Honorio Manuel Tatis me entregó siendo niño un libro del escritor bogotano José María Vargas Vila (Bogotá, 1860- Barcelona 1933), me dijo que era un escritor prohibido y perseguido que había que leer a escondidas. Había sido excomulgado y desterrado de los textos escolares. Era el hijo del general José María Vargas Vila y de Elvira Bonilla. Una noche en Bogotá, sin presentirlo, caminando por la Candelaria, me detuve en una casa que resultó ser la casa pequeña y colonial donde nació Vargas Vila. El escritor cuando era joven fue maestro en varias ciudades del país, como Ibagué, Guasca, Anolaima y Bogotá, y había participado en la Guerra civil colombiana de 1884-1885 como soldado de las tropas liberales radicales de Santos Acosta. Perseguido como militante, luego de la derrota liberal, se escondió en los Llanos del Casanare, al amparo del general Gabriel Vargas Santos. Escribió un libro contra el presidente Rafael Núñez, que le generó la persecución política, hasta el punto que el presidente cartagenero puso precio a su cabeza, y tuvo que exiliarse de Colombia en Venezuela en 1886. Le puede interesar: Salman Rushdie, escritor acuchillado, estuvo en Cartagena dos veces.

¿Qué había hecho ese escritor para merecer el desprecio de los colombianos? Leí sus libros con la pasión y la devoción de un lector perseguido, y descubrí que Vargas Vila fue víctima de su tiempo, un perseguido por vivir y pensar de manera diferente. El mundo se divide entre ortodoxos, radicales, extremistas y fundamentalistas y tolerantes y eclécticos. Los que saben asimilar la sabiduría de las diferencias. A mí me encantaron muchos de sus libros como la novela romántica “Aura o la violetas” (1887) de Vargas Vila, llevada al cine en 1922; su biografía de Rubén Darío (1900), su ensayo “Ante los bárbaros: El yanqui, he ahí el enemigo” (1930) y “Ars Verba” (1910). Vargas Vila además de vetado por la iglesia católica, fue borrado de los textos escolares de Colombia, siendo uno de los mejores escritores de la nación. Fue autodidacta, orador prodigioso, liberal, activista político apasionado y crítico del clero, las ideas conservadoras y enemigo del imperialismo norteamericano. Eso no se lo perdonó nadie en este país que decidió desterrarlo, excomulgarlo, borrarlo de los textos escolares y aniquilarlo de la memoria del mundo. Lo que se ha hecho con Vargas Vila es lo más parecido a la puñalada en el cuello y el abdomen al escritor Salman Rusdhie que se debate entre la vida y la muerte. Sus ideas se anticipaban al existencialismo francés, al nadaísmo colombiano, pero también al nihilismo y al anarquismo. Tenía la elocuencia de la palabra contestataria, irreverente, reclamante, en el límite de la blasfemia. El poeta Rubén Darío le consagró los poemas: Cleopompo y Heliodemo y Propósito primaveral. A Vargas Vila no le perdonaron además que en su Diario personal y La Conquista de Bizancio, abordara la realidad de los homosexuales. Otras novelas suyas fueron polémicas: “Flor de fango” y “Las rosas de la tarde”.