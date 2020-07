“Tratemos de aprender de los errores del pasado”: Venki Ramakrishnan

La naturaleza respira

En un mundo desigual

“Esta no es una enfermedad que afecta a todos por igual”, destaca el Premio Nobel. “Esas personas que son ricas, teniendo en cuenta sus bonitas casas, que reciben todas las comodidades, hacen posible que puedan socializar y pedir lo que necesiten. En realidad no están sufriendo y pueden vivir de su riqueza”, afirma. Pero en el lado opuesto, dice, son los pobres los que sufren y “ellos sufren de una doble manera, viven en condiciones de hacinamiento, no pueden distanciarse socialmente, a menudo tienen que ir a trabajar y, por lo tanto, tienen un mayor riesgo de infectarse de coronavirus”, dice.

A juicio del biólogo, este virus está poniendo de manifiesto dramáticas desigualdades. “Así que cuando emerjamos de la pandemia podemos preguntarnos qué tipo de mundo nos gustaría, ¿uno donde la desigualdades persisten o donde a todos se les garanticen los derechos básicos? Es posible que queramos trabajar en una sociedad donde se reduzcan las desigualdades”, propone.