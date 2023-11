Tras las huellas de José Eustasio Rivera: crónica de un viaje a Neiva

Ahora estamos en la puerta de la casa donde nació el escritor José Eustasio Rivera, en Neiva, en 1888, en la antigua calle de La Chorrera que más tarde se llamaría Camellón de los Almendros, en la calle 8 con 7 y Neiva. Nadie lo supiera si no estuviera esa placa colocada en 1955 para los cincuenta años de la creación del departamento del Huila. El tiempo ha ido borrando las letras: En esta casa número 7-40 de la calle 8 nació José Eustasio Rivera (1882-1928), el autor de la célebre novela “La Vorágine”, publicada en 1924. No queda nada de la casa original, una humilde casa de bahareque en el corazón de Neiva. Hoy es una casa de material, de dos pisos, donde funciona Migración Colombia.

A la calle la llamaban La Chorrera porque por allí bajaba una corriente de agua de una quebrada de la que se abastecían los vecinos del escritor en aquellos años. Y se siguió llamando Camellón de los Almendros porque se sembró de almendros. Aún crecen los almendros. Recorro estos paisajes de la mano del historiador, narrador y poeta de Neiva, Félix Ramiro Lozada, nacido en Codazzi, Cesar, hijo de Félix María Lozada, hombre vinculado al campo, nacido en Palermo (Huila) y María Antonia Flórez, nacida en San Martín de Loba (Bolívar).

Félix Ramiro es el hombre que más conoce la vida de Rivera. Tiene más de treinta años de estar tras los pasos del escritor, encontró su partida de bautismo que precisa que nació en Neiva y no en Agua Caliente en San Mateo, adonde fue llevado a sus dos años. Ese pueblo hoy se llama Rivera desde que se convirtió en municipio en 1943, en homenaje al escritor. Félix Ramiro, como biógrafo de Rivera, ha ido reconstruyendo año tras año su árbol genealógico, y rastreado cartas secretas y documentos que compendian la fecunda y prodigiosa vida del escritor, su vocación de explorador e investigador del territorio que recorrió a lomo de mula y en canoa, desde Neiva hasta El Caguán, para escribir su icónica novela “La Vorágine” y sus poemas de “Tierra de promisión”.

Reconoce que el estudio crítico más profundo que se ha hecho en Colombia de la obra de Rivera lo hizo Antonio Curcio Altamar. Para reconstruir el árbol genealógico ha sido esencial leer al chileno Eduardo Neale Silva. En la biblioteca personal de Ramiro encontré una edición crítica de “La vorágine”, publicada por la Biblioteca de Ayacucho, en Venezuela, en 1976, con un ensayo de Eduardo Neale Silva. Empezamos a conversar sobre Rivera desde la noche del sábado en que llegué a Neiva hasta el mediodía del lunes en que regresé a Cartagena. Fue una conversación inagotable, pero llena de grandes sorpresas. Nunca había viajado a Neiva, la ciudad donde nace el río Magdalena, y donde tengo incontables amigos, algunos ya ausentes y muchos de ellos, entrañables e inolvidables en la vida cultural del país.

Vine a Neiva gracias a la invitación del primer Festival Internacional del Libro FilVorágine, en donde me referí a las facetas poco divulgadas de Rivera como abogado, investigador, fotógrafo y explorador para crear una novela de denuncia sobre la primera masacre de trabajadores caucheros en el sur del país, que empezó en la primera mitad del siglo XX, en un territorio que el escritor recorrió palmo a palmo, y a la que en la quinta edición de su novela en Nueva York, en 1928, incluyó cuatro mapas del territorio donde transcurre el drama social y político de su novela.

Secretos de Rivera

El niño José Eustasio vivió en el campo y regresó a Neiva a estudiar en el Colegio Nacional Santa Librada, en 1900, en donde fue expulsado por el rector que era su tío Napoleón Rivera, coronel de la guerra de los Mil Días, y lo flageló a latigazos, por encontrarlo fuera del plantel bajo la sombra de los mangos y los tamarindos, mientras seguía el rumbo de los pájaros con una honda. Ahora mientras cruzamos por el inmenso colegio, el biógrafo Félix Ramiro dice que ese fue el comienzo de una serie de rechazos y desavenencias en su tierra natal por parte de sus coterráneos.

José Eustasio es uno de los 11 hijos de José Eustacio Rivera y Catalina Salas. José decidió escribir su segundo nombre Eustasio con s y no con c como su padre. Los hermanos del escritor fueron: Mariano, Inesita, quien murió a sus 17 años, Luis Enrique, Margarita, Virginia, Laura, Ernestina, Susana, Julia, José y otro hermano que murió siendo niño. El joven José Eustasio escribió un poema a su hermana: “Diva o la virgen muerta”, que en su tiempo generó suspicacias entre la gente de Neiva, que calificó el poema de incestuoso. A José Eustasio le tenían el apodo de “Cañabrava” por su temperamento, y porque un día le pegó a un compañero del salón de clases. Catalina, su madre, lo envió a estudiar en el Colegio de los Hermanos Maristas en Mesa de Elías, al sur del Huila. Allí también tiene conflictos dentro del colegio. Y lo envían a la casa. Aprende a cuidar el ganado, a cazar y a ser un buen jinete. El joven no encaja en ninguno de los planteles donde estudia, pero tiene una inteligencia y una capacidad de memoria impresionante. Llegó a aprenderse de memoria parrafadas de La Ilíada. Y a recitar poemas de memoria.