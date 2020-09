INQUIETANTE REALIDAD

- ¿Cómo y cuál era el propósito cuando empezó a escribir los textos que hacen parte de este libro?

Estaba escribiendo un libro muy diferente y un editor con el que he trabajado, y que conoce Corea, me propuso escribir algo en febrero, cuando muchos pensaban que todo esto era una cosa de Asia.

- ¿En qué momento sintió que estas anotaciones podían ser un libro? ¿o siempre lo tuvo claro?

Acepté finalmente la propuesta del editor cuando se conoció que un infectado había pasado por un restaurante al que voy con mucha frecuencia. Digamos que sentí que el virus tocaba a la puerta y debía oír lo que tenía para decir.

- Hay muchos momentos en el libro que son muy parecidos a lo que se vivió en Colombia, como la incertidumbre, la incredulidad de lo que podría suceder y que llegaría el verano y todo terminaría... ¿Cómo el surcoreano manejó ese tipo de situaciones?

Si algo ha quedado en claro en medio de todo esto es que las reacciones de los humanos han sido las mismas sin importar el origen. El miedo, brotes de xenofobia, grupos que desvirtúan las evidencias científicas, todas esas cosas también han existido durante estos meses en Corea.

La diferencia es que una gran mayoría de la gente en Colombia se gana la vida en la calle a diario, lo que significa que el hambre en medio de un confinamiento obligatorio conduce a otro tipo de acciones.

- Toda esa estrategia de seguimiento y observación parece estar muy clara y muy practicada por los organismos de seguridad... ¿Qué tanta resistencia generó dentro de la población?

No son organismos de seguridad, no son autoridades policiales que van detrás de los infectados a cazarlos, son autoridades sanitarias que buscan posibles contactos e infecciones y así lo explicó el gobierno desde el día cero. Fue muy claro al respecto, incluso a los indocumentados se les explicó que podían acercarse a hacerse la prueba si era necesario y nada les pasaría, no se tomarían medidas migratorias. En ese sentido la resistencia fue mínima, contadas las excepciones de algunas iglesias cristianas.

- Para países como Colombia, era una novedad, casi un elemento extraño la mascarilla, pero siempre hemos visto que en Asia, antes de la pandemia, su uso era más cotidiano... no sé si esto es así o sucede en otros países asiáticos...

Durante la primavera hay una época de polución, vientos traen partículas de otros países del Asia y el aire no es muy bueno. Algunos los coreanos se estaban acostumbrando a usarlas durante esos meses, pero estaba lejos de ser una cosa mayoritaria. Ahora todos las usan y yo me pregunto si una vez se controle la pandemia seguirán haciéndolo. Pensar en ello me pone ansioso.

- En el inicio del libro habla de un viaje en tren y recuerda la película ‘Estación Zombi’... Esa sensación de tensión que tiene esta película me acompañó a lo largo del libro... ¿Cómo ha sido volver a tomar el tren?

Ya lo he tomado un par de veces para ir a otras ciudades. La primera compré un sánduche y al quitarme la mascarilla para darle un mordisco me sentí de inmediato como un infractor. Lo mismo que debió haber sentido un cristiano pecador en el siglo XV, a la espera de arder en los infiernos por haber sido infiel. Sé que nadie me estaba viendo, pero así lo sentí. Fue una sensación muy desasosegante de la que traté de sacudirme lo más rápido posible.

- También se habla que la disciplina social ha sido clave para lograr disminuir el brote de la pandemia en Asia...¿Qué tan disciplinado es el coreano? ¿Se presentaban fiestas clandestinas?

No creo que sea una cosa de disciplina, tiene que ver más con el sentido común. De todas maneras aquí no existió una cuarentena obligatoria prolongada. De hecho no existió ningún tipo de confinamiento. No sé cómo habrían reaccionado los coreanos a algo así, lo digo porque muchos de los que conozco son muy impacientes.

- ¿Cómo se vive la tan mencionada nueva normalidad en Corea?

Los dispositivos para medir la temperatura están en la entrada de todos los restaurantes, la gente debe usar mascarillas en los cines, los museos están cerrados, las iglesias ofician on-line, yo doy clases por zoom, mi esposa trabaja para un festival de música que se verá por internet. Todo sigue igual de extraño.