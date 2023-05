“Toda la mierda de mis películas es mía”: director ganador del Óscar

“Siento que estoy empezando a ser mucho más selectivo -explica-. Empiezo a pensar en la impermanencia, en el tiempo que queda y en lo que quiero gastarlo y con quién. Entre cada película me tomo mucho tiempo porque quiero que sea la propia vida la que me vaya alimentando de lo que pueda hacer, sin estar buscando un proyecto tras otro”.

Admite que está en una “etapa de reflexión” al cumplir los 60 en agosto, “porque, quieras o no, ya queda menos para adelante que lo que has estado haciendo atrás”.

“He tenido siempre la última decisión, y no importaba de dónde viniera el financiamiento. He tenido libertad absoluta y eso es un privilegio”, afirma en una entrevista con EFE.

Alejandro González Iñárritu.

Por ello, no puede “encontrar un patrón en ese sistema”, ya que cada película tiene “unas características muy particulares”, y él ha intentado “no pertenecer a un sistema porque cada película exige algo diferente”. “Creo que, si entras en una especie de fábrica donde produces lo mismo, sí podría ser un caso”, añade Iñárritu, que resalta que él y otros compatriotas como Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro coinciden en ser “muy curiosos” y estar siempre “observando la otredad”. Y esa “curiosidad cultural” los ha “liberado de poder entrar en un sistema de fábrica ‘hollywoodiense’”.

Sobre el cine de su país, apunta que “ahora viene un grupo de directores jóvenes, sobre todo mujeres, como Tatiana Huezo, Alejandra Márquez o Natalia Beristáin, con un poder visual y una sensibilidad que hacía falta”, y es algo que Iñárritu “celebra”. “Siento que hay una tradición visual mexicana muy poderosa. Desde la época precolombina, los mayas o los aztecas, nuestros ancestros reinventaron la forma de ver el universo”, resalta. EN LA EDICIÓN ENCUENTRA LA PELÍCULA Como cineasta, admite que, cuando está editando una película, intenta “encontrar la mejor versión”, porque es en esa etapa donde “finalmente encuentras la película”. Lea: ‘Perfil falso’: la nueva serie de Netflix que fue grabada en Cartagena “Una vez terminada, no la quiero volver a ver. No he visto ninguna de mis películas y no lo pienso hacer, porque me trae estrés postraumático. Te acuerdas de cada cosa que ves ahí”, argumenta.