The Walking Dead tendrá una tercera serie

Mientras que se estrena la décima temporada de The Walking Dead, y se está a la espera de una nueva temporada de Fear The Walking Dead, se anuncia una tercera serie sobre el mundo del apocalipsis zombie en donde transcurren estas historias.

En el 2020 el canal AMC emitirá la primera temporada de esta nueva serie ‘The Walking Dead: Un nuevo universo’ con diez episodios que están actualmente en producción en Virginia, Estados Unidos.

“La exitosa mitología del universo de ‘The Walking Dead’ tiene una de las bases de fans más apasionadas. El tan esperado drama presentará personajes inéditos y explorará historias nuevas y emocionantes”, señaló Pablo Corona, vicepresidente de Programación de Amcni-La. “Esta es una adquisición particularmente importante para AMC en nuestra región, que complementará otras series sobresalientes de AMC Studios como ‘Fear the Walking Dead’, ‘NOS4A2’ y ‘The Terror: Infamy’”, agregó Corona.

La serie presenta a dos jóvenes protagonistas femeninas y se centrará en la primera generación que alcanza la mayoría de edad en el apocalipsis tal como lo conocemos. Algunos se convertirán en héroes. Otros se convertirán en villanos. Al final, todos cambiarán para siempre y se convertirán en adultos con identidades consolidades, buenas y malas.

El elenco de la nueva serie incluye a Aliyah Royale (The Red Line) como Iris, Alexa Mansour (Cómo escapar del asesinato) como Hope, Annet Mahendru (The Americans) como Huck, Nicolas Cantu (The Amazing World of Gumball) como Elton, Hal Cumpston (Bilched) como Silas, Nico Tortorella (Younger) como Félix.

La serie fue co-creada por el director de contenido del universo de ‘The Walking Dead’, Scott M. Gimple y Matt Negrete, quien ha sido escritor y productor de ‘The Walking Dead’ durante las últimas cinco temporadas y es showrunner del nuevo drama. La serie es producida por Gimple, Negrete, Robert Kirkman y David Alpert.