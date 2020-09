También lo sé por mi propia experiencia de cuando he intentado irme de las redes. Yo era un verdadero adicto: sentía que estaba mirando las redes todo el tiempo. Y cuando intenté quitármelas, las técnicas para superar una adicción me ayudaron.

J.O. Hay incontables cosas positivas que han venido de las redes sociales, pero me gusta hacer una analogía con el cambio climático.

Hace muchos años descubrimos que podíamos sacar petróleo del suelo, lo estupendo que era, y que nos permitía transportarnos y cruzar volando el océano. Solo años después nos dimos cuenta de que era genial, pero que también tenía enormes consecuencias para nuestro medioambiente.

Creo que es así como veo a las redes sociales: parecen increíbles cuando las descubrimos, pero ahora vemos la verdad de su modelo de negocio. Están explotando a las personas: nosotros somos su materia prima y nos están desviando la atención, están extrayendo nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros datos y nuestras vidas para su modelo de negocio.

Efe. ¿Tiene usted cuentas en las redes?

J.O. Estaba muy enganchado en el pasado. Y he conservado mis cuentas, no las he borrado, porque todavía hay gente con la que solo puedo conectar vía Facebook o Twitter. Pero no las uso, no entro en ellas a hacer ‘scroll’.

Efe. Su documental, que va sobre el uso y manipulación de datos en internet, se estrena en Netflix. ¿No lo ve irónico?

J.O. Hay ironía sobre el algoritmo, pero no sobre el modelo de negocio. Pago a Netflix, HBO y Hulu para que me den entretenimiento. Pero ahí no ves conspiraciones virales, no ves que las noticias falsas campen a sus anchas. Eso pasa en Facebook y YouTube. Hay una diferencia real en cómo están diseñados esos algoritmos, aunque Netflix también tenga sus críticas.

El impacto del documental ya se refleja en las redes sociales, en donde varios internautas expresan su deseo de replantear su uso.