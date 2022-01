Sobre la presentación

La invitación es para todas las personas que les gusta el teatro y las artes escénicas a que deleiten la presentación de Gerardo Torres.

“Los hermanos teatreros de la Reculá del Ovejo supieron que estaba en la ciudad y me invitaron a hacer parte de la programación, en este caso no me negué y haré un espectáculo de narración oral”, dijo Gerardo, también narrador.

Desde niño, los padres de Gerardo le enseñaron a él y a sus hermanos a narrar cuentos y por eso su imaginación se abrió tanto en Tocaima, Cundinamarca, al punto en que se dieron a conocer con estos talentos.

“Tengo varios espectáculos, pero hay uno en particular que se llama ‘Cuentos de acá y de más allá del mar’. Son cuentos recogidos por toda Latinoamérica en los lugares donde he estado: Suramérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, pero solo hablaremos de Latinoamérica donde aprendí y conocí muchos cuentos que luego adapté, como suelo hacerlo en escena”, dijo Torres.

También narrará cuentos propios de su pueblo y sus vivencias, aquellos que él considera “lindos” y hacen que “la imaginación de los seres humanos vuele”, pues junto a sus diferentes voces y su estilo de contar las historias, les hace ver lo que está pasando en aquella escena.

“Para mí es, de verdad, un placer, volver a presentarme en la Reculá del Ovejo porque antes había ido al taller de teatro como actor”, recordó Torres.

A este teatrero le gusta que cada persona aprenda de sus conocimientos y experiencia. “Hay una cantidad de cosas que no se pueden quedar conmigo. Todos tienen que saber”, pues para este artista lo más importante es el rigor y la actitud que tengan los actores y actrices para enfrentar el escenario.