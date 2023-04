¡Te tenemos plan casero! Series y películas recomendadas en Semana Santa

“Y en Disney + en el apartado National Geographic me encontré una docuserie del chef Big Moe Cason llamado World of Flavor, en donde un episodio visita Colombia”.

En cuanto a clásicos cita The It Crowd, en Netflix, y en HBO a The Office (Estados Unidos) y Friends.

Prime Video: Argentina 1985, La casa Gucci, La asistente, Beautiful boy, Blue Jasmine, Al final de los sentidos, French Exit y El hilo fantasma

HBO: Los imperdonables, El acontecimiento, Elvis, Batman, Interestelar, Succession y The Last Of Us

Yennifer Uribe (Crítica de cine):

En Netflix recomienda las series Los entresijos de la Fifa. El misterio de Marilyn Monroe: las películas inéditas y Supreme NTM.