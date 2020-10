¿Quiénes se presentan?

Entre los invitados de este año al Festiguitarras figuran reconocidos músicos de talla mundial, como el estadounidense Ben Eller, un popular youtuber que ha ganado popularidad y miles de seguidores por sus asombrosas habilidades en su serie de lecciones de guitarra: ‘This is Why You Suck at Guitar’. También participa del evento Juampy Juárez, uno de los guitarristas mas versátiles y originales de la Argentina; y el puertorriqueño Cristian Nieves, quien toca cuatro y ha acompañado a grandes artistas como Ricky Martín, Robi Dracorosa y Tomy Torres.

En la nómina de invitados internacionales también figuran además Thomas Leeb, Alexander Misko y Kevin Blake Goodwin, guitarristas de fingerstyle reconocidos en el mundo. Este último es fundador de Fret Monckey Records, una disquera dedicada a los guitarristas. Igualmente, participa Andy Wood, uno de los guitarristas eléctricos más importantes, influyentes y vanguardistas de su generación. Durante la última década, ha realizado giras importantes con artistas de rock y country como Locash, Rascal Flatts, Scott Stapp y 10 Years entre otros.

Son diez guitarristas internacionales y veinte nacionales, que interpretarán géneros musicales como jazz, rock, flamenco, aires colombianos y música popular para todos los gustos y edades. Entre los músicos colombianos y cartageneros tocarán Boris Fadul, Mario Evans, Mapuka Jazz, Pablo Berrío, Luis Carlos Valencia, el dúo Parra /Villanueva, Rogelio Hurtado y la Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía entre otros.