Studio Ghibli, recibirá la Palma de Oro de Honor en el Festival de Cannes

Desde entonces, este estudio ha realizado más de una veintena de largometrajes, llenos de “poesía y compromiso humanista y ecológico”, destaca el festival.

Muchos de ellos han tenido éxito internacional, y entre ellos sobresale 'El viaje de Chihiro' (2001), que ganó el Óscar a la mejor película de animación en 2002 y el Oso de Oro al mejor film del Festival de Berlín del mismo año, premio otorgado conjuntamente con 'Bloody Sunday'.

La última película de Miyazaki, ‘The Boy and the Heron’, logró en marzo pasado el Óscar al mejor filme de animación, aunque el veterano cineasta japonés, de 83 años, no acudió a la gala de Los Ángeles, ya que raramente sale de su país.