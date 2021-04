Steven Spielberg lanzó hoy el tráiler de la nueva versión de “West Side Story” durante la emisión de la 93 edición de los Óscar, y, a tenor de su impecable factura técnica, se postula desde ya como una de las candidatas a tener en cuenta para los premios de la Academia en 2022.

Con los compases de la canción “Somewhere” de fondo, el tráiler arranca con unas imágenes de un amanecer en Nueva York con azoteas y calles vacías. Posteriormente, se ve a dos bandas callejeras que se citan sobre el asfalto justo antes de que aparezcan los dos nuevos protagonistas de esta historia: Ansel Elgort (Tony) y Rachel Zegler (Maria), envueltos en bailes llenos de vistosidad, pasión y energía.

Se trata del primer “remake” en la gran pantalla del célebre musical de 1961, en el que Natalie Wood y Richard Beymer se metieron en la piel de Maria y Tony, dos adolescentes miembros de bandas callejeras rivales en el Nueva York de los años cincuenta que viven una historia de amor.

La nueva obra de Spielberg, que llegará en diciembre a través de Disney, cuenta además con una de las actrices del elenco original, Rita Moreno, que se hizo con el Óscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación de Anita en la cinta original. En esta nueva versión interpreta a Valentina, dependienta en una tienda.

Moreno, que ejerce también como productora ejecutiva, le ha cedido el papel de Anita a la actriz Ariana DeBose, reputada actriz de teatro que ha sido nominada a los premios Tony.

Al contrario que en el largometraje de 1961, en el elenco hay varios actores de ascendencia latina o puertorriqueña que interpretan los personajes hispanos, en especial miembros de la banda “Sharks”.

El musical de 1961 se hizo con un total de diez Óscars, incluido el de mejor película, justo por detrás de las históricas 11 estatuillas obtenidas por “Lord of the Rings: The Return of the King”, “Titanic” y “Ben-Hur”.