Las película ‘Spiderman: No Way Home’, protagonizada por el actor Tom Holland, era una de las más esperadas este año por miles de fanáticos a nivel mundial, y hoy por fin se estrenó no solo en gran parte de Latinoamérica sino también en Colombia. Si aún no la has visto, o quieres retroalimentar su contenido, te contamos todo lo que deber saber del filme.

1. Spiderman: No Way Home’ promete ser muy taquillera debido a sus expectativas. Estados Unidos y Canadá esperan recibir unos US$130 millones en su primer fin de semana de proyectada, lo cual es un monto impresionante. Mientras que en el resto del mundo se estima un recaudo de US$180 millones.

2. Muchos creen que Tom Holland estaba destinado para protagonizar Spiderman, pues esta hipótesis surgió luego de que su novia Zendaya publicara en redes sociales algunas fotografías del actor disfrazado de Spiderman, pero con 20 años de diferencia.

3. Tom Holland aseguró a CNN cómo se siente en su nuevo rol de Spider-Man: “Es una gran responsabilidad ser Spider-Man. Espero estar haciendo un buen trabajo”.