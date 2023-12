“Soy un desplazado cultural”: Víctor Hugo Trespalacios

Víctor Hugo Trespalacios

Víctor Hugo estudiaba Ciencias Sociales en la Universidad del Atlántico y cuando su madre falleció, decidió partir a Bogotá, donde encontró un universo fascinante, porque en esa época Barranquilla no brindaba los medios de desarrollo, se considera un desplazado cultural que encontró apoyo en los maestros Fausto Cabrera, Edgardo Román y el gran director Eduardo Chavarro.

La pantalla chica

A la televisión ingresó con grandes expectativas. Estuvo en “Pequeños gigantes”, sin embargo, considera que el primer papel importante que hizo fue un cuento del domingo y después alcanzó reconocimiento interpretando a “Perro loco” en “Los Victorinos”, hasta ahí, no interpretaba personajes del Caribe porque consideraban que no tenía el biotipo, pero los trabajos no faltaron.

Carlos Duplat y Germán Escallón lo apoyaron mucho y desarrolló su carrera en medio de importantes producciones, hasta cuando llega su papel de “Trespalacios” en “El Joe, la leyenda”, aclara que para el casting sólo querían costeños y debió presentar la identificación para convencer.

El personaje le dio un vuelco a su carrera, que reafirmó con alias “El Mexicano” en Pablo Escobar y desde entonces la propuesta de interpretar personajes propios del Caribe no ha faltado. Recuerda que tuvo resistencia a su parte cómica, pero es un actor con una formación integral y aunque nunca decidió ser comediante, sabe que, en ocasiones con sólo llegar al escenario, provoca hilaridad.

Un paseo por el cine

Como cada diciembre, específicamente en Navidad, Dago García presenta una película muy colombiana que honra esas costumbres que marcan cada región del país. “El paseo” ya es una especie de patrimonio fílmico que se suma con una historia muy diferente, pero de carácter familiar y en esta oportunidad se va con algo tan real como es el paseo de olla, una aventura muy criolla que por sí sola, ya tiene diversión.

Trespalacios interpreta a Enrique Cabello, el papá costeño de una familia muy particular, porque las aventuras se desarrollan en medio de coreografías, logrando resaltar sus dotes rítmicas, y haciendo que todo ese universo cachaco se contagie de la champeta.

“El paseo” alegra cada Navidad y el aporte de este barranquillero fue comprender que todos los espacios donde lo convoquen a un trabajo, son una posibilidad latente de brindar el amor que tiene por dentro, y eso fue lo que hizo al entregarse a ese grupo que le generó una bonita experiencia, que se va a transmitir en pantalla.

Víctor Hugo ha hecho un trabajo cultural a nivel del Caribe y Barranquilla, cuyo movimiento llama “El bacanerismo”, buscando conectarse con la cultura a través de lo sencillo, y este personaje, precisamente defiende eso, entonces el llamado a integrarse a la película, llenó sus expectativas.

Un año productivo

Conocido por sus procesos fuera de la cámara, este artista busca enaltecer y dignificar una esfera de la sociedad y del ser humano que está de último, también se apresta a sacar un tercer libro, cuyo sentido tiene que ver con la dirección al origen a través de un hecho cultural y artístico, allí también entra su labor teatral.

Ahora prepara una obra que presentará el otro año y que está fundamentada en “Otelo”, la obra de Shakespeare y que toca un tema fuerte como lo es el feminicidio, tratando de buscar el origen de esa acción tan incoherente.

“La nota bacana”, que es un trabajo que adelanta desde hace más diez años, es una expresión honesta de lo que hace y dirigió un largometraje que espera pronto se pueda proyectar en las pantallas de cine.

Víctor Hugo es un actor querido, y así mismo reconoce que algunos personajes le han permitido afianzar ese cariño, sabe que aún lo recuerdan en “Los Victorinos”, pero definitivamente interpretar a “Trespalacios”, que además tiene su apellido, marcó un antes y un después, le permitió la posibilidad de regresar a su cultura y el “Mono Arjona” en Diomedes Díaz, fue todo un reto, lo mismo que “Juancho Teherán”, por ser figuras que existieron y merecen todo el cuidado al crearlos.

Activo en todos los aspectos, desea que su película “Mi amigo Chester”, que se enmarca en otro tipo de cine, y aunque no está en el espectro comercial, tiene un trabajo valioso de todo el reparto, se pueda ver muy pronto en pantalla.

Reconoce el Carnaval de Barranquilla indistintamente de los estratos sociales y en esa misión hace un evento que se llama “Perrateando en Carnaval”, donde recluta comparsas, músicos, disfraces y con ellos recorre barrios con una muestra que ejecuta una acción para recordar su verdadera esencia.