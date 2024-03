Son San Music: el grupo musical que deja en alto el nombre de San Pablo Norte

Al aterrizar en la fría capital, su ilusión por ser conocidos en el mundo aumentó tras una lluvia de propuestas para grabar e inmortalizar su música, incluso protagonizaron uno de los espectáculos del ‘Show de las estrellas’. Estaban cumpliendo con la promesa que se hicieron en una reunión en San Pablo Norte: “hasta no llegar, no nos cansaremos”. Lea aquí: Regina Palacios, la modista de Villanueva, Bolívar cumplió 106 años

Estos incansables trabajadores de la tierra, con sus manos no solo han alimentado a sus familias, sino que han escrito una historia en la que confluyen los ritmos que llegaron con los hijos de África y aquellos que se forjaron aquí, en el Caribe. Su sonar gustó tanto en los 80’ que su música viajó por Colombia.

En esa época dorada grabaron dos LP: El Pollerón (1985) y Yule Yule (1986), en los que reposan canciones que han bailado los mayores desde su juventud e imprescindibles en las fiestas tradicionales de la región: Mujer Ajena, El Pollerón, A pilha la roz (lloro yo), Yule yule, Son regando flores y Zapotero.

Pero, por situaciones de la vida, les tocó regresar a su tierra y poner en pausa el sueño de la música, puesto que otras culturas no entendían las realidades que ellos cantaban. Y es que su sonar nace, se forma y brilla con la Región Caribe.

El único de los seis que no regresó fue Víctor Valdés y no regresó por 30 años. Tres décadas en las que el grupo no sabía nada de él, aunque su andar por Bogotá era periódico y rotativo. Así, el Grupo Son San se desintegró y cada uno volvió a sus oficios y labores.