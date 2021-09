- Fue muy fuerte para mí porque fue un proceso muy largo, desde 2014 hasta 2020, que fue la primera vez que vi la película en una sala con 500 personas, estaba muy contenta, con muchas emociones positivas. La he visto una o dos veces, no la quiero ver más, de hecho esta noche no la quiero ver, porque ya solo estoy viendo como los defectos de la película, así que prefiero quedarme con lo bueno que estar analizando.

¿Cree que pudo haber algo que hubiera querido contar de forma distinta?

- No. Lo que se hizo fue la película que quería hacer.

Los abusos en los deportes de alto nivel constituyen un tema del que se está hablando mucho ahora, sin embargo, usted comenzó a escribir sobre él en 2014...

-En 2014, cuando empecé a escribir esto, no tenía conciencia de que estaba escribiendo sobre esta temática. Estaba en un taller de guion y me vinieron como ideas así, de hablar de la naturaleza, de las montañas, del esquí, pero no me había dado cuenta de que le estaba poniendo tanta cosa personal y, con el tiempo, como un año después, me di cuenta de que sí, estaba hablando de este tema, además de las otras cosas que quería mostrar en la pantalla y con el #MeToo, en el 2017, con la fuerza que la gente no tenía que callarse, era darle más fuerza a mi película.

¿Cómo creció en usted la conexión con la naturaleza?

- Crecí en un pueblo de montaña, donde solo había cinco mil habitantes, estábamos afuera todo el tiempo; el verano era corriendo por todas las montañas y en invierno también. Yo era un poquito “rarita” (risas), no tenía televisor, entonces salía a jugar con arco y flecha o a hacer cabañas, tenía como esa relación con los animales.

¿Por que escoger el esquí, la nieve y las montañas para esta película?

- Hice esquí profesional cuando era adolescente y, además, pensé en que el esquí no tiene mucha visibilidad en el cine, era un deporte excelente para visibilizar en la película y en el guion y que tiene esa rapidez y esa adrenalina que era lo que quería mostrar.

En las dos veces que pudo ver la película tuvo las reacciones que esperaba en el público...

- Es algo muy importante para mí. Sí he visto la película pocas veces, pero he estado en muchas proyecciones antes y después, y he visto las reacciones del público, estoy muy agradecida de ver las reacciones del público, de la prensa, de los críticos, que fueron excelentes porque la película tiene una buena actividad en Francia y en otros países. Lo más fuerte para mí es cuando las mujeres salen de la película, de la proyección, y llegan a mí y me dicen: Gracias, no me dicen ¡bravo! ¡felicitaciones!, sino que me dicen “gracias”.

¿Cree que logró su objetivo con esa película?

- Superó todas las esperanzas que tenía porque hay varias proyecciones de la película en países del norte de Europa como Noruega, Dinamarca y Suecia, donde están usando la película para hacer proyecciones en escuelas y mostrar a los niños toda esta dimensión, también en clubes deportivos, está siendo parte de programas de derecho, va más allá que solo la película.

A continuación podrá observar el trailer de la película.