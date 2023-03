Series y películas perfectas para una maratón de fin de semana

La serie se ha coronado como una de las más famosas en la plataforma desde su estreno en 2018 y cuenta con cuatro temporadas hasta el momento.

La historia de Joe Goldberg (Penn Badgley) siguió un patrón a lo largo de sus tres primeras temporadas, el cual se basaba en la búsqueda el amor a toda costa, llegando a convertirse en obsesión.

En la cuarta temporada, la historia del personaje da un giro radical tras volverse blanco del acoso de un nuevo antagonista, que resulta ser más peligroso de lo que parece. Pero, al final, puede que la propia mente de Joe se convierta en su peor enemiga.

Todas las temporadas de ‘You’ están disponibles actualmente en Netflix, siendo la cuarta la más reciente y un posible final para la serie. Su estreno fue dividido en dos partes, la primera llegó el 9 de febrero de 2023, y la segunda llegó el 9 de marzo de 2023.

2) The Last of Us (HBO Max)