‘Señal de la mañana’, el nuevo reto de Carolina Araújo Reinemer

Se llama Carolina Araújo Reinemer y sabe que, de existir una clave para el éxito, sería combinar compromiso, disciplina, paciencia y trabajo duro, y aplicaría para la vida profesional y la personal. Esa fórmula ha sido imprescindible en su tarea más importante en este mundo, la de ser mamá. “Mi hijo lo es todo en mi vida, mi prioridad. Y, en lo personal, creo que ser madre me ha dado una orientación hacia dónde quiero llegar, quiero ser una mujer que mi hijo admire, se sienta orgulloso”.

Seguir construyendo

En este proyecto, que comenzó su más reciente etapa apenas el 8 de junio de 2020, Carolina comparte créditos con grandes del país: Patricia Pardo, Juan Carlos Lasso, Camilo Pérez, Juan Carlos Ramírez, también en la mesa central, pero además de ellos, en ‘Señal de la mañana’ participarán profesionales tan reconocidos como Guillermo Díaz Salamanca Margarita Vidal, Juan Gustavo Cobo Borda, Alberto Salcedo Ramos, Mario Jursich y Jaime Andrés Monsalve.

“El periodismo siempre ha sido mi pasión, siento que la información es sumamente importante para construir, en todo sentido. He pasado por muchas fuentes y distintos medios”, cuenta. Y es que Carolina comenzó su carrera en NTN24 en un programa de ciencia, salud y tecnología que se llamaba ‘CST’, como periodista y productora de invitados, siguió avanzando y luego fue presentadora de ‘Planeta gente’, también de NTN24, estuvo en Entretenimiento RCN y Techno RCN; en la radio, estuvo en ‘Los Originales’ de La FM con Jaime Sánchez Cristo, “una experiencia muy enriquecedora, la radio tiene una magia que no he encontrado en ningún otro formato”, y también en Canal Capital.

Y su camino sigue recorriendo la radio y la televisión. Precisamente ‘Señal de la mañana’ es un programa que se emite de lunes a viernes, de 6 a 10 a. m., por Radio Nacional de Colombia y se verá por televisión por el Canal Institucional (de 6 a 8 a. m.) y Señal Colombia (de 6 a 7 a. m.). Ella nos cuenta más de esa experiencia.