Dos visiones distintas que vale la pena ver para encontrarse justamente las diferencias y las posibilidades de narrar y acercarse a un libro como la biblia.

Ahora bien, Castro señala que a la hora de buscar autores concretos de estos temas se podrán encontrar pocas producciones relevantes, “a mí la que más me gusta, por ejemplo, es Last days in the desert de Rodrigo García, que intenta contar qué pasó en esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto”. Le puede interesar: 10 datos curiosos sobre El Principito, a 75 años de publicarse

Estas son recomendaciones de títulos que están disponibles en plataformas y que seguro encontrará en la televisión. Miradas contemporáneas de una historia que se repite cada año:

LA PASIÓN DE CRISTO - STAR+

Esta película, de dos horas y seis minutos, se centra en las últimas doce horas de vida de Jesús de Nazaret. Dirigida por Mel Gibson, fue estrenada en 2004 y generó mucha polémica. Para el crítico Samuel Castro es una producción con una propuesta estética muy fuerte en la que Mel Gibson plantea varias ideas en imágenes muy poderosas, “como la tremenda azotaina que le dan a Jesús, que jamás se había presentado con esa crudeza”. Protagonizada por Jim Caviezel.