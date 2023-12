¿Se retira? Nicolas Cage sentenció su despedida de Hollywood

Nicolas Cage aseguró este lunes que su retiro como actor de cine está cerca ya que tiene interés en explorar otros formatos fuera de la pantalla grande.

“Puede que me queden tres o cuatro películas más”, aseguró el actor en una entrevista con Vanity Fair, en la que explicó que se siente satisfecho por su trayectoria cinematográfica. Lea aquí: ‘Renfield’: la nueva y aterradora comedia protagonizada por Nicolas Cage

“Siento que he dicho lo que tenía que decir con el cine y creo que he llevado la interpretación cinematográfica tan lejos como he podido”, afirmó.

En la entrevista, el intérprete de ‘Leaving Las Vegas’ (Adiós a Las Vegas) aclaró que no tiene intención de renunciar por completo a la actuación y que está interesado en explorar la televisión y el ‘streaming’ para no quedarse “estancado”. Lea aquí: Nicolas Cage espera su tercer hijo con su esposa Riko Shibata