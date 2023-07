Santiago Vargas, el joven paisa que vive de vender poemas en la calle

Estamos conectados en una videollamada, Santiago está en Medellín y yo en Cartagena. Del otro lado se escucha el sonido de un televisor, que como dice él, ocupa el silencio. Habla con suma naturalidad, así como escribe, mientras da pequeñas bocanadas a su cigarrillo y se dispone a contarme cómo llegó a convertirse en un vendedor de poemas. Santiago Vargas nació en Medellín, al interior de una familia sencilla que sufrió las cicatrices de la guerra en Colombia. De pequeño era un pésimo estudiante, no se sentía a gusto con nada. Las materias obligatorias eran sólo eso, una obligación a la que no quería someterse. Lea aquí: El sueño frustrado de la maternidad tras una batalla contra el cáncer

Hay un hombre joven sentado en un banquillo con una máquina de escribir en las piernas. Usa pantalones holgados de tela, que terminan justo arriba de las medias, que acompañan unos mocasines desgastados. La camisa que lleva puesta es de botones, la usa medio abierta, sin el último botón. Está ubicado al lado de unas escaleras, con un anuncio que indica que es un vendedor de poemas, pero estos no tienen precio, el valor lo ponen las personas que los adquieren.

Descubrió muy temprano que ni los números, ni las ciencias, ni los idiomas, le generaban algún tipo de emoción pues lo único que disfrutaba hacer era jugar y leer los libros que podía robar de las bibliotecas. Esto lo hacía con un grupo de amigos, de quienes aprendió la forma de tomar prestados libros que nunca devolvería y que lo acompañan hasta hoy. Vivía con sus papás y hermanos, sin embargo, a los 18 años decidió que aquella ciudad familiar y cálida en la que había nacido no era ya el lugar en el que quería estar, por un llamado interior que le motivaba a salir al mundo real: feroz y descontrolado.

Se decidió a hacerlo y puso en práctica su destreza con las palabras, que iban saliendo una a una a medida que se le acercaba alguien a contarle una situación que estaba viviendo. A veces se acercaba una persona con cáncer, pidiendo un poema que le devolviera la esperanza, otras veces un hombre en medio de una profunda desilusión amorosa e incluso personas agotadas de la vida, con el deseo de no seguir. Santiago, que escucha atento a sus solicitantes, se toma un par de minutos en dictaminar un grupo de palabras y entregarlas en un cuarto de hoja. Así lo conocí, sentado junto a una maleta en la que guarda su artefacto y en la que depositan monedas y billetes, para saldar el valor que cada uno pone al poema. Las palabras emergen desde adentro, de manera incontrolable, como un río.

Escribir bajo el sol, bajo la lluvia

Era mediodía y el sol se impuso brillante en la mitad del cielo. Me acerqué para hacer mi encargo personal, le dije: escribe sobre lo que quieras. Agregó más papel, lo ajustó y comenzó a presionar las teclas gordas de la máquina, la escritura le desbordaba fácilmente a través de sus dedos, ni una mueca, ni una mirada al cielo, nada. Solo el silencio. Me entregó un cuarto de hoja, que comenzaba así: “Haber nacido con el corazón al otro lado del mundo, sí, tener un mar entre mis sentimientos y mi piel, he ahí mi dulce enfermedad (...)”.