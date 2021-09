Más importante

Saia explica: “La diferencia de esta convocatoria con las de los años anteriores es que pasó por un filtro que está relacionado con el hecho de que este año estamos terminando de formular el Plan Especial de Salvaguardia (PES), que permitirá que las Fiestas de la Independencia se postulen para entrar a formar parte de la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. (...) Llevamos 51 mesas de trabajo al día de hoy (28.09.2021) y, cuando se planteó la convocatoria para las candidatas al Reinado de la Independencia, porque nosotros no hemos cambiado el nombre, los mismos miembros de estas mesas plantearon que, como estamos en plena formulación del PES, se buscaba que las candidatas tuvieran más relevancia y significación, es decir, que el Reinado pasara a ser un elemento muy fundamental de toda la simbología festiva, (de la) que ya hace parte, pero se quería situar en el siglo XXI, es decir, proponer que las candidatas no fueran meras candidatas, sino otorgarles las mismas funciones y misionalidad de las lanceras”. Y por “misionalidad de las lanceras”, según Saia, debe entenderse una labor de máximas autoridades festivas, que “llevan un mensaje de solidaridad sobre los distintos valores que posibilitan los encuentros ciudadanos en torno a las Fiestas, hacen pedagogía y son referentes de la ciudadanía”. (Lea además: Ya hay inscritas para el Reinado de la Independencia)

Esto tampoco parece haberle quedado claro a Jorge Dávila – Pestana, miembro de la Junta Directiva del IPCC. Él publicó una columna de opinión en la que cuestiona duramente el nombre de la convocatoria, pese a que, de acuerdo con el IPCC, el concurso no cambiará su nombre y la nueva soberana obtendrá el título de Reina de la Independencia, “solo que a las candidatas las llamaremos con ese apellido de lancera comunitarias”. (Lea aquí la columna ¿Reinas o lanceras?, de Jorge - Dávila Pestana)

“Esto, además, era muy pertinente pensando en el papel que cumple la mujer en el siglo XXI, que ya hoy no es solo una cara o un cuerpo bonito: estamos rompiendo techos de cristal, estamos haciéndonos valer no solo por nuestra belleza física, sino por nuestra inteligencia, por ser emprendedoras, por ser lideresas. (...) Nos interesa que ellas se sientan más que una cara bonita y que las van a evaluar más allá de si tienen celulitis o no. Nos interesa que ellas, después de este tránsito por el reinado, salgan empoderadas”, agrega Saia.

“Jorge es una persona a la que le tenemos especial atención en la Junta, porque siempre nos está requiriendo mucha información adicional, lo cual es bueno, porque es un miembro muy activo. En la sesión pasada, le habíamos comentado a la Junta todo esto que te acabo de contar, es decir, que el tema de la idea de las Lanceras Comunitarias salió de la propia comunidad, que tenía que ver con el PES, con toda la autoridad que queremos infundir en ellas, en el empoderamiento, etc., pero que nosotros no estábamos cambiando el nombre del Reinado ni mucho menos, y que esta hacía parte de 15 convocatorias que ya hemos hecho que se llaman ‘Somos’ y la temática. Todo eso se le explicó a él en esa junta, ahí están las actas (las deben estar terminando) en donde se cuenta todo esto. No sé qué pasó, si no escuchó o se desconectó, no sé qué pasó, pero esa información sí se compartió y nadie manifestó en esa junta ninguna contrariedad u oposición”, sigue la directora.