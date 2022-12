¿Sabía que los parques Disney tienen nuevo código de vestimenta?

Todo esos detalles los tuvo en cuenta la generadora de contenido Jordyn Graime antes de realizar su viaje a la casa de “Mickey Mouse”, en Orlando, Florida. La tiktoker viajó desde Nueva Jersey para visitar el parque, pero no contaba con que antes de ingresar algunos miembros de seguridad le prohibieran la entrada porque la ropa que tenía puesta no era la apropiada. Lea aquí: Disney dispara sus ingresos y gana 1.104 millones en primer trimestre fiscal

Pese a las incomodidades que pudo atravesar la influencer, obtuvo un beneficio que la motivaría a ajustarse a estos códigos: Disney le obsequió la camiseta que cuesta US$21,29 (dólares), que en pesos colombianos son más de 100 mil pesos. Todo esto para que la influencer estuviera acorde con los parámetros.

Los usuarios inmediatamente no dudaron en opinar en el video: “Es lo malo que no dejan a la gente ir vestida como gusten. Según esto porque es un lugar público o familiar”, “Esa remera no se ve tan mal”, “Que bien, una playera gratis”, “Es Disney World, no Miami”, “Te ves bien y ese top esta muy in”.