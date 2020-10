Promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan”, ese es el significado que encontramos en el Diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra pregón, término que en Cartagena ha alcanzado los coloridos matices y la singularidad del Caribe y es parte de nuestro diario vivir, porque “llevamos dentro un canto que convoca, un grito que invita, un sentimiento que nos relata, ¡aquí todos somos pregoneros!” y en La Heroica el pregón es un “rumor de mar, canción de alto volumen, danza de piel al viento, tambor de cadencia constante, lenguaje que camina las calles del alma”, dice la invitación a ‘Pregón cartagenero’, una producción audiovisual de lujo, un recorrido que nos muestra nuestra idiosincrasia en pleno y nos lleva por aquellos tiempos memorables, por aquellos sonidos cuyos ecos permanecen inmortalizados, cómo olvidar aquel pregón de: “¡Las griegas!, es que no me oyen o es que no me ven” o aquel otro que suena: “Alegría con coco y anís, casera, cómpreme a mí, que yo vengo del barrio Getsemaní”, o al vendedor de “Maní, maní, maní...”. De eso trata esta producción, un tributo a nuestra tradición oral, enriquecido con la multiplicidad de voces de artistas y personalidades locales que nos narran sus pregones favoritos y anécdotas alrededor de lo que significa ser cartagenero, haber nacido o haberse criado aquí. Pero también es un encuentro en el que convergen el antes y el ahora, en el que surgen aquellas frases que quizá solo tienen significado en el contexto cartagenero: “Quédate sano”, “Hay que estar en la jugada”, “Anda, ¿y ahora qué?”, “Uno le vale 200, tres en 500”.

Louis Towers, Cenelia Alcázar, Laura De León, Yeimi Paola Vargas, Michi Sarmiento, Henry Char, Mayte Montero, Ronald Cartagena, Nando Pérez, Martín González, Jerau, Álvaro Delgado Jr, Big Yamo, entre otros artistas, participan de este recorrido guiado por la presentadora Carolina de Pombo, desde el Centro Cultural y Comercial La Serrezuela, y por el actor Ramsés Ramos, quien, entre sus intervenciones, nos invita a dejar el dañino “bembeo” a un lado para cambiarlo por el “en ti creo”.

“Si algo identifica al Caribe es esa capacidad para el pregón”, dice el historiador Javier Ortiz Cassiani, quien aprovecha su intervención para leernos un poco sobre ese pregón caribeño que ha sonado más que nunca en tiempos de pandemia.

El cantante Boris García, a través de Heroicos Corp., se dio a la tarea de realizar esta videoproducción, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia y su convocatoria “Comparte lo que somos”, surgida en medio de la pandemia del coronavirus para apoyar al gremio cultural.

La primera parte de esa producción es un video de unos 30 minutos, que fue transmitido a través de Facebook de El Universal, el pasado 7 de octubre, y que se encuentra en esa página, disponible para quienes deseen disfrutarla. La segunda parte se transmitirá hoy por ese mismo canal, a las 7 de la noche. La idea, según ha comentado Boris García, es continuar esta serie de producciones que resaltan nuestra cultura e identidad cartagenera.