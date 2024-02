Recordando a Gabo: ¿al periodismo solo puede matarlo él mismo?

Cuando no es la viralidad o las mentiras, al periodismo lo ataca la descomunal segmentación de públicos. Antes, la certeza de encontrar voces diversas que debatieran entre ellas sobre temas de actualidad en el mismo medio era un síntoma de buena salud de la prensa, una garantía de su integridad. Ahora, lo que hace la diferencia parece ser publicar los mismos contenidos para un séquito fiel de seguidores -no de lectores- que permiten pagar los sueldos al final del mes. Pocas veces en la historia se han visto tantos medios con temas de interés tan específicos, como ocurre en el presente. Aunque esta pluralidad es algo elogiable y digno de admirar, la versatilidad de esa ramificación termina por convertirse en una espada de doble filo.

Muchas cosas pueden añadirse a esas preocupaciones de la nueva generación. Aún faltaría mencionar, por ejemplo, la pregunta por la Inteligencia Artificial, aquel enigma difícil que incluso hoy todavía no hemos podido descifrar; o la vertiginosa transición de formatos en la que estamos navegando. Muchas cosas, he dicho, pero antes quizá de conjurar todas estas (y tal vez las que olvido) es preciso apartarse un poco del drama de las incertidumbres. Sí, tal vez es posible que el panorama no sea alentador, pero el remedio de todos los males que nos pueden aquejar como periodistas se encuentra en el propio corazón del “oficio”. El cepo del adelanto tecnológico y de la sobreabundancia de información nunca competirá con la honradez de no dar todo por sentado y con la práctica constante del arte del discernimiento. No cabe duda que la solución recae en los hombros de los grandes periodistas que han existido, como antes recaía en lo que los filósofos y eruditos llamaban los “hombros de los gigantes”.

Son ellos y su impronta los que dan muestras de que el mejor periodismo ya fue, pero también está por venir.

En parte, el meollo del discurso de aquella velada aludía a la vocación de esos grandes referentes y de los próximos. Esa misma vocación que se emparenta con el rigor olvidado al que debemos acudir con sabia paciencia al hacer nuestro trabajo. Ahora que han transcurrido 27 años desde que García Márquez afirmó que el periodismo es el mejor oficio del mundo es el momento de cuestionarse si en verdad lo es, y entender qué podemos hacer ante los desafíos que aparecen.